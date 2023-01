Ce pack bracelet connecté + écouteurs sans fil est à moins de 30 € pour les soldes

Envie de faire du sport connecté dans de bonnes conditions sans y mettre un prix élevé ? Boulanger propose ce pack Oppo bracelet + écouteurs à seulement 28 euros au lieu de 45 euros habituellement.

Si vous n’avez pas les moyens de vous offrir une montre connecté premium ou des écouteurs sans fil de dernière génération, il existe évidemment des solutions dans le monde d’Android. Oppo par exemple est un constructeur ayant diverses références à bas prix pouvant largement vous satisfaire avec notamment ce pack disponible chez la Fnac regroupant un bracelet Oppo Band Sport ainsi qu’une paire d’écouteurs Enco Buds, le tout pour un prix sacrifié pendant les soldes.

Que propose ce pack d’objets connecté Oppo

Un bracelet connecté avec un écran OLED de bonne qualité

Une paire d’écouteurs sans-fil compatibles Android et iOS

Un petit prix

Habituellement proposé au prix de 44,99 euros, le pack regroupant le bracelet connecté Oppo Band Sport et les écouteurs Oppo Enco Buds bénéficie de 27 % de réduction et passe à 28 euros chez Boulanger.

Un bracelet élégant et pratique pour suivre sa santé et faire du sport

L’Oppo Band Sport propose une petite originalité pour se distinguer de la concurrence. On retrouve un bracelet sport classique, mais également une version style, plus élégante, qui dispose d’une boucle en acier inoxydable autour du capteur. Pour l’écran, Oppo ne lésine pas sur la qualité en proposant de l’AMOLED offrant un excellent contraste même si sa taille de 1,1 pouce peut paraître un peu étroit pour afficher ses notifications. Côté capteurs, il peut mesurer en permanence le rythme cardiaque, mais aussi la saturation en oxygène dans le sang, la fameuse SpO2. Il peut par ailleurs surveiller la qualité du sommeil et propose des exercices de respiration. Pour finir, au niveau de l’autonomie, Oppo intègre une batterie de 100 mAh à son bracelet. Cela permet au bracelet d’offrir jusqu’à 12 jours d’autonomie sur une seule charge,

Comme tout bon bracelet connecté, l’Oppo Band permet de mesurer 12 activités sportives différentes. Pas de GPS ici, Il faudra donc compter sur votre smartphone. Pour retrouver toutes les données suite à vos activités sportives, il suffit de vous rendre sur l’application dédiée de la marque.

Des écouteurs pas chers, mais qui ont de la ressource

Les Oppo Enco Buds s’inspirent du modèle classique et proposent le même design, les fameux haricots avec un format intra-auriculaire. De ce fait, ils offrent un bon maintien et le confort est de mise grâce à leur légèreté, 4 g par écouteurs. Ils peuvent ainsi être portés pendant plusieurs heures sans ressentir de gêne particulière. Ce modèle peut tenir jusqu’à 7 heures de lecture pour chaque écouteur. En ajoutant le boîtier, on peut tenir jusqu’à 24 heures. Pour la recharge, le constructeur annonce qu’il suffit de 15 minutes pour récupérer 1 heure d’écoute supplémentaire.

Avec ce prix, il faut s’attendre à quelques concessions sur ces écouteurs. Il faudra vous contenter des codecs SBC et AAC, qui seront toutefois suffisants si vous écoutez vos morceaux sur les plateformes de streaming. La qualité audio est largement satisfaisante, sans pour autant se mesurer aux true wireless plus haut de gamme.

Malgré leur petit prix, ils proposent une bonne isolation passive grâce à leur format intra-auriculaire. Il ne faudra pas compter sur ce modèle pour proposer la réduction de bruit, mais ces écouteurs possèdent tout de même un système d’annulation de bruit ambiant lors des appels. Résultat : vous obtenez une conversation plus calme avec votre interlocuteur.

