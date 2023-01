Le prix du laptop Asus avec écran OLED 90 Hz + Ryzen 7 est en chute libre pour les soldes

Le Asus VivoBook Pro 14 OLED (S3400) présente de très bons arguments : avec une dalle OLED qualitative, et un Ryzen 7 couplé à 16 Go de RAM il a de quoi plaire. D’autant plus qu’aujourd’hui, il est en promotion à 869 euros contre 1 099 euros habituellement.

Asus est l’un des précurseurs des PC portables intégrant des dalles OLED. En plus d’apporter une meilleure qualité d’affichage, les ultrabook de la marque taïwanaise embarquent des composants relativement performants pour un prix accessible. Aujourd’hui le VivoBook Pro 14 OLED S3400 voit son prix diminuer à l’occasion des soldes avec 230 euros de remise.

L’Asus VivoBook Pro 14 Oled propose…

Une dalle Oled à 90 Hz avec une définition 2,8K

Des performances assurées par un Ryzen 7 + 16 Go de RAM

Un SSD de 512 Go pour stocker vos données en toute tranquillité

Au lieu de 1 099 euros habituellement, l’ordinateur potable Asus VivoBook Pro 14 OLED S3400 est actuellement en promotion à 869 euros sur le site Cdiscount.

Un écran qui fait la différence

Esthétiquement, on ressent le savoir-faire d’Asus, qui propose un look sobre et élégant très réussi sur son VivoBook Pro 14 OLED S3400. Avec son format compact et son poids plume de seulement 1,4 kg, l’ultrabook d’Asus sera parfaitement adapté pour les utilisateurs les plus nomades. Et la connectique n’est pas mise de côté pour autant. Elle est même plutôt complète : avec deux ports USB Type A, un port USB 3.2 Gen 1 Type A, un port USB 3.2 Gen 1 Type C, un port HDMI, un port jack 3,5 mm ainsi qu’un lecteur de cartes microSD.

Son atout principal ? Son écran Oled de 15,6 pouces au format 16:10 avec une définition pouvant grimper jusqu’à 2 880 x 1 800 pixels. Sa dalle offre des couleurs vives et brillantes, tout en proposant des noirs profonds, assurant un très bon contraste et une bonne gestion de luminosité. C’est tout simplement l’assurance d’une excellente qualité d’affichage, que l’utilisation soit faite pour le travail ou pour regarder des séries, le confort visuel sera au rendez-vous.

Avec une configuration musclée

La partie performances n’a pas été non plus été négligé sur ce VivoBook Pro 14 Oled. Il se montre polyvalent et est aussi bien à l’aise pour le travail que pour le divertissement. Il intègre une puce AMD Ryzen 7 5800H cadencé à 3,1 GHz (boost jusqu’à 4,4 GHz), ainsi que 16 Go de RAM. Avec cette configuration, il est capable d’encaisser sans broncher toutes les tâches professionnelles que vous lui imposerez.

Il ne pourra pas complètement combler les gamers exigeants, mais ce laptop propose en plus de sa carte graphique Radeon Graphics, un écran avec un taux de rafraichissement de 90 Hz, pour apporter une meilleure fluidité en jeu. Quant au stockage, il est assuré par un SSD M.2 NVMe de 512 Go qui va garantir une expérience utilisateur fluide dans la grande majorité des usages. Mieux, il tourne nativement sous Windows 11. Enfin, il peut tenir pendant environ 9 heures en utilisation classique. La durée est amenée à changer en fonction de votre utilisation, mais dans les faits, le VivoBook Pro 14 OLED devrait tenir une journée d’utilisation. En revanche, il n’est pas compatible avec la charge rapide.

