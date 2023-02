Cette barre de son Samsung (compatible DTS:X + Dolby Atmos) est à moitié prix

La barre de son Samsung HW-S801B, dotée de multiples compatibilités, est un modèle encore plus recommandable depuis sa baisse de prix considérable : auparavant proposée à 649 euros, elle peut désormais vous revenir à 325 euros sur Boulanger grâce à une réduction doublée d'une ODR.

Pour pallier le manque de puissance sonore de votre TV, miser sur une barre de son efficace restera toujours l’option à privilégier. Et si elle est en plus capable de simuler un environnement sonore en 3D grâce aux technologies Dolby Atmos et DTS:X, c’est encore mieux. Le modèle Samsung HW-S801B propose justement ces deux qualités, le tout à moitié prix par rapport à son offre de lancement.

Les points forts de la barre de son Samsung HW-S801B

Un design fin et élégant

Compatible DTS:X et Dolby Atmos

Avec le système Q-Symphony

Initialement proposée à 649 euros, puis réduite à 425 euros, la barre de son Samsung HW-S801B peut désormais vous revenir à 325 euros sur Boulanger grâce à une offre de remboursement de 100 euros valable jusqu’au 3 avril 2023.

Une barre de son élégante, mais avant tout immersive

Élancée et plutôt fine, la barre de son Samsung HW-S801B adopte un design minimaliste blanc qui tranche avec les modèles plus massifs que l’on peut trouver dans les autres gammes de la marque. Ici, on a droit à des dimensions contenues (116 cm de longueur et 3,8 cm de hauteur seulement), ce qui sera bien pratique pour la glisser sous votre téléviseur. Il sera aussi possible de la fixer au mur grâce à son système d’accroche.

Outre son design, son principal atout reste tout de même sa capacité à offrir un environnement sonore en 3D, qui renforce l’immersion. En effet, la Samsung HW-S801B est compatible avec les technologies Dolby Atmos, assurant un son vaste et immersif, et DTS:X, qui nous fera quant à elle profiter d’un rendu sonore optimisé, avec notamment des basses bien présentes pour un résultat bien enveloppant. Pour couronner le tout, cette barre de son 3.1.2ch embarque pas moins de 10 haut-parleurs et s’accompagne d’un caisson de basses sans fil.

Adaptée aux TV QLED de la marque

Si vous possédez un téléviseur QLED de Samsung, vous pourrez profiter pleinement de la fonction Q-Symphony incluse dans la barre de son. Celle-ci se propose concrètement de synchroniser les haut-parleurs de la barre de son avec ceux d’un TV QLED pour une immersion renforcée. De quoi profiter d’une meilleure puissance sonore. La barre de son intègre également d’autres fonctions pratiques, comme le SpaceFit Sound, qui permet à l’appareil de s’adapter à votre pièce et d’affiner ses réglages en fonction de la configuration de votre espace. Pour les joueuses et joueurs, un mode Gaming Pro sera aussi disponible.

Autrement, comme la plupart des barres de son de la marque, la HW-S801B dispose de la fonction Tap Sound : vous pourrez appairer votre smartphone grâce à une simple pression sur la barre et diffuser vos titres favoris sur la barre de son, qui se transformera alors en enceinte. Vous pourrez tout aussi bien, grâce au Bluetooth, associer plusieurs appareils (smartphones, tablettes…) simultanément. Enfin, côté connectivité, on pourra compter sur une sortie HDMI, sur du HDMI CEC et ARC, ainsi que sur la présence du AirPlay 2 et du Chromecast pour diffuser du contenu depuis un smartphone ou une tablette.

