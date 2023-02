À -41 %, la Xiaomi Watch S1 Active est une montre connectée bien plus accessible

Le prix des montres connectées ne convient pas toujours à toutes les bourses. Pour cela, Xiaomi n’hésite pas à concevoir des produits complets avec des prix bas. Et, c'est la Watch S1 Active qui voit son prix baisser et passe de 199 euros à 116 euros.

En plus de ses bracelets connectés, le constructeur Xiaomi possède un bon catalogue de montres connectées. La Watch S1 Active en fait partie, et se veut avant tout plaire aux amateurs sportifs. Au côté de la Watch S1, plus haut de gamme, le modèle Active opte pour un bracelet en silicone avec un cadran plus robuste ainsi qu’une autonomie renforcée, comparée à la Xiaomi Watch S1. Elle conviendra à la plupart des sportifs et sportives à la recherche d’une montre complète, le tout pour moins de 117 euros grâce à ce code promo.

Les atouts de la Watch S1 Active

Un cadran robuste et un écran Amoled de 1,43 pouce

De nombreuses fonctionnalités sport et santé

Une autonomie d’une semaine

D’abord affiché à sa sortie au prix de 199,99 euros, la Xiaomi Watch S1 Active maintenant remisée à 129,99 euros, mais en utilisant le code LOVEMI10, elle revient à 116,99 euros sur le site du constructeur.

Une apparence plus robuste

La Watch S1 Active reprend une partie de la fiche technique de la S1 Classique, mais se distingue par son design plus baroudeur. Elle se pare d’un cadran plus robuste avec une lunette graduée en métal autour de l’écran et un bracelet en silicone, plus adaptée à une utilisation sportive que le bracelet en cuir de la Xiaomi Watch S1. Les finitions restent réussies et son poids de seulement 36 g la rend agréable au poignet.

Au niveau de l’affichage, la montre s’appuie sur un écran Amoled de 1,43 pouce affichant une définition de 466 × 466 pixels confortable pour lire les informations inscrites sur votre montre en plein jour. Il sera d’ailleurs possible de personnaliser la montre avec plus de 200 cadrans proposés sur le catalogue de la marque. Sur la tranche de la montre, on retrouve deux boutons physiques servant à la navigation et aux modes sportifs.

Une version poussée sur le sport

La S1 Active peut se vanter de soumettre de nombreuses fonctionnalités santé, en passant par le suivi du sommeil, le niveau d’oxygénation du sang (SPO2), l’analyse de la fréquence cardiaque et bien d’autres grâce à ses moult capteurs. De nombreuses informations sont disponibles directement sur l’écran, mais il faut passer par l’application Mi Wear (disponible sur Android et iOS) pour des analyses plus poussées et complètes.

Côté sport, elle propose 19 activités comme la marche en extérieur, le yoga, le triathlon, l’escalade ou jusqu’à la nage en eau libre — car étanche jusqu’à 5 ATM —, mais il est possible d’avoir accès à 100 autres modes d’exercices. La montre intègre aussi un GPS double bande pour faciliter ses entraînements en extérieur et obtenir un suivi plus précis. D’ailleurs, le modèle Active peut compter sur une autonomie musclée pour tenir durant un trek ou une randonnée, par exemple. Avec sa batterie de 460 mAh, la smartwatch est capable de tenir pendant 12 jours dans un usage classique, et jusqu’à 24 jours avec le mode économie d’énergie. À noter, le NFC est également de la partie pour le paiement sans contact.

Nous n’avons pas de test dédié à ce modèle, en revanche, vous pouvez découvrir celui de la Xiaomi Watch S1.

Pour comparer la Xiaomi Watch S1 Active avec d’autres références disponibles sur le marché, nous vous invitions dès maintenant à consulter notre guide des meilleures montres connectées en 2023.

