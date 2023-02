Avec ces forfaits mobile 4G, les 30 Go ne coûtent que 6,99 €/mois… même après 1 an

Si vous souhaitez payer votre forfait mobile moins cher, vous pourrez aller voir du côté d'Auchan Télécom, Coriolis et Cdiscount mobile, qui proposent tous un forfait 4G sans engagement de 30 Go pour seulement 6,99 euros par mois, même après la première année d'abonnement.

Alors que certaines personnes ont besoin d’un forfait mobile doté d’une enveloppe de données 4G importante, d’autres peuvent très facilement se contenter de moins de 30 Go sans pour autant être embêté au quotidien. Si c’est votre cas, l’une des offres que proposent Auchan Télécom, Cdiscount mobile et Coriolis pourrait bien vous convenir. Ces opérateurs virtuels présentent, en effet, tous un forfait mobile 4G de 30 Go pour moins de 7 euros par mois.

Qu’ont ces forfaits mobile en commun ?

30 Go de données 4G en France + 8 Go à en Europe et dans les DOM

Les appels, SMS et MMS illimités

La qualité du réseau Bouygues Telecom ou SFR

Actuellement, les différents forfaits mobile 4G sans engagement de 30 Go est affichés à 6,99 euros par mois, que ce soit chez Auchan Telecom, Cdiscount mobile ou Coriolis.

Une quantité suffisante de 4G

Ces forfaits mobile d’Auchan Télécom, Cdiscount mobile et Coriolis mettent à disposition une enveloppe de 30 Go de données 4G. Certes, la quantité tranche avec celles proposées par les forfaits de plus de 100 Go, mais elle suffira amplement à celles et ceux qui n’ont pas besoin de naviguer de longues heures sur Internet. Vous pourrez d’ailleurs surfer sur le web, regarder des vidéos ou encore écouter votre musique en streaming de manière confortable, mais on vous conseille tout de même de vous connecter à votre Wi-Fi chez vous pour ne pas épuiser vos données trop rapidement. De plus, notez que le débit sera réduit au-delà des 30 Go.

Par ailleurs, si vous comptez voyager hors de la France métropolitaine, sachez que vous aurez aussi droit à une enveloppe supplémentaire de 8 Go de 4G depuis l’Europe et les DOM.

Des communications illimitées

Les toris opérateurs proposent les appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Cependant, il y a quelques conditions à respecter : 3h maximum par appel, dans la limite de 129 destinataires maximum par mois, dont 99 depuis l’UE et DOM.

Enfin, si Auchan Télécom et Cdiscount mobile fonctionnent sous le réseau Bouygues Telecom, Coriolis va de pair avec SFR. Dans les deux cas, vous aurez l’assurance de bénéficier d’un réseau national de qualité : les deux opérateurs français couvrent près de 94 % de la France métropolitaine.

Comment conserver son numéro de téléphone ?

Notez d’abord que vous devrez rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Et si vous voulez conserver votre numéro de téléphone, vous pouvez en faire la demande gratuitement. Il faudra simplement vous munir de votre RIO, on vous explique comment le récupérer ici. En faisant ainsi, le changement d’opérateur se fera sans coupure.

Pour comparer les meilleurs forfaits 4G du moment

Si vous souhaitez découvrir les meilleures offres du moment en matière de forfait mobile, nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur des meilleurs forfaits 4G sans engagement.

