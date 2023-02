Cette petite caméra extérieure qui filme en 1080p est bradée à -30 % sur Amazon

Une caméra de surveillance connectée est un bon atout pour savoir ce qu'il se passe chez soi en son absence. La Ring Stick Up Cam assure bien ce rôle, le tout pour moins de 70 euros grâce à cette offre.

La plupart des caméras de surveillance signées Ring sont efficaces pour assurer la sécurité de votre domicile. Cette dernière est sécurisante, et permet de surveiller votre domicile en temps réel, et cela, pour une longue durée. Déjà proposée à un excellent rapport qualité-prix, elle devient aujourd’hui moins chère grâce à une remise de 30 euros sur son prix initial.

La Ring Stick Up Cam, c’est quoi ?

Une caméra extérieure sans fil simple à installer

Filme en 1080p et possède une vision nocturne

Détecte les mouvements et alerte en temps réel

Habituellement vendu à 99,99 euros, la caméra extérieure sans fil Ring Stick Up Cam est maintenant disponible en promotion à 69,99 euros sur Amazon. Elle est au même prix chez Boulanger.

On retrouve également le lot de deux caméras Ring Stick Up Cam en promotion : 119,98 euros au lieu de 200,97 euros.

Une caméra avec batterie, rapide à installer

La Stick Up Cam de la société Ring se montre très polyvalente. Elle a la particularité de pouvoir s’installer aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur. Son design sans fil permet de la déplacer facilement selon vos besoins : vous pouvez la poser sur une surface plane, ou bien directement sur le mur.

Elle reste principalement pensée pour l’extérieur, et est capable de résister aux intempéries et de faire face aux aléas des températures (-20 °C à 50 °C). Étant sans fil, cette dernière fonctionne sous batterie. De plus, elle procure une autonomie suffisante pour être tranquille un bon mois, et puisqu’elle est amovible, il sera facile de la recharger.

Des fonctionnalités standards, mais efficace

La Stick Up Cam intègre une caméra qui propose une définition en 1080p, pour un rendu d’images propres qui peuvent parfois manquer de détail, mais restent exploitables. Avec cette caméra, vous allez pouvoir sécuriser votre domicile de jour comme de nuit, car elle dispose d’une vision nocturne infrarouge. L’appareil offre un champ de vision à 130° afin de couvrir le plus de périmètres possible. Des micros sont aussi de la partie pour entendre ce qu’il se passe dehors, et si vous attendez quelqu’un, des haut-parleurs sont présents pour pouvoir prévenir la personne que vous arrivez devant la porte, par exemple.

Et, pour assurer une bonne sécurité, la caméra Ring est capable de détecter les mouvements. D’ailleurs, via l’application dédiée, vous pouvez recevoir des notifications sur votre smartphone ou tablette quand la détection de mouvement détecte une présence humaine. Amazon assure que les utilisateurs peuvent créer des « zones de détection » pour réduire les alertes inutiles dans les zones à forte circulation — ce qui est idéal pour ne pas faire vibrer votre téléphone toutes les 5 minutes. Bien entendu, elle est compatible avec l’assistant d’Amazon et se connecte aux appareils du géant. Pour profiter pleinement de toutes ces fonctionnalités, l’abonnement au service est gratuit pendant 30 jours, puis coûte 3,99 euros par mois.

Nos recommandations pour trouver la caméra la plus adaptée à vos besoins

Si vous voulez comparer la caméra Ring Stick Up Cam avec d’autres références, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures caméras de surveillance connectées en 2023.

