La Xbox Series S profite d’une offre avec un jeu offert chez la Fnac

Microsoft compte deux consoles next-gen, dont la Xbox Series S est la plus modeste en termes de performance et de prix. Malgré cette accessibilité, la console bénéficie parfois de bonus. C'est le cas en ce moment sur Fnac où le jeu vidéo Hogwart Legacy est offert si vous achetez la Microsoft Xbox Series S, soit 299,99 euros.

Avec la Microsoft Xbox Series S, le géant américain se targue d’avoir la console next-gen la plus compacte et la plus accessible. L’un de ses grands atouts est l’accès sans concession à l’écosystème Xbox. Actuellement, en achetant la Series S sur le site de la Fnac, vous obtiendrez gratuitement le tout nouveau jeu Hogwarts Legacy : L’héritage de Poudlard, dont le prix de base est de 74,99 euros.

Rappelons toutefois que ce jeu est entouré de nombreuses polémiques, que ce soit autour de l’autrice de la saga, JK Rowling, ayant tenu des propos à caractère transphobe, de son studio de développement ou de certaines représentations jugées antisémites.

Qu’attendre de la Microsoft Xbox Series S ?

Accès au catalogue Xbox Game Pass et l’écosystème Microsoft

Compacte, sobre, silencieuse et interface fluide

Compatible 4K HDR et résolution jusqu’à 1080p@60fps

Au lieu de 374,99 euros donc, la console Microsoft Xbox Series S + le jeu Hogwarts Legacy sont maintenant disponible en à 299 euros.

Une version lite et dématérialisée

La Microsoft Xbox Series S est la console next-gen de la firme de Redmond qui ne dispose pas de lecteur Blu-Ray. La rétrocompatibilité des anciens jeux (Xbox, Xbox 360 et Xbox One) n’est donc possible qu’en version dématérialisée. Cela sous-entend surtout que pour jouer, vous devez passer par Microsoft Store, à défaut de ne pas être abonné au Xbox Game Pass. Vous avez en tout est pour tout 364 Go de stockage. C’est peu, mais vous pouvez l’étendre avec la carte Seagate.

Pour garantir une meilleure expérience de jeu, le constructeur livre avec cette console la même manette que la Microsoft Xbox Series X. Celle-ci se distingue par la présence du bouton Share très à la mode dans le gaming pour partager facilement des captures d’écran. Elle est également dotée de nouvelles gâchettes, qui profitent d’une meilleure adhérence sous les doigts grâce à un grip.

Une véritable console de salon

La Xbox Series S part sur un format compact. Cette console trouvera aisément une place sur vos mobiliers avec ses 27,5 cm x 15,1 cm x 6,5 cm de dimensions. Vous pouvez également la manipuler vu qu’elle ne pèse que 1,93 kg. Vous avez le choix entre le brancher à votre téléviseur, à votre PC ou à votre moniteur gaming. Ce modèle assurera un taux de rafraichissement jusqu’à 120 Hz pour les écrans compatibles.

Cette console ne dispose pas du même processeur et du même GPU que la Microsoft Xbox Series X, mais on retrouve tout de même l’architecture RDNA 2 Zen 2 d’AMD, juste un peu moins puissante. On a d’ailleurs droit à du ray tracing. Cette configuration est accompagnée par 10 Go de RAM ainsi qu’un stockage SSD NVME de 512 Go. Le tout offre une puissance de 4 TFlops et une définition maximale de 1440p. Si c’est la moins puissante des consoles next-gen, par contre, c’est la plus silencieuse et économe.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur la Microsoft Xbox Series S.

Les alternatives à la Microsoft Xbox Series S ?

Afin de savoir quelle console de salon correspond à vos besoins et votre budget, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures consoles de jeu du moment sur Frandroid.

