Le iRobot Roomba i5+ avec station de vidage est à -40 % grâce à cette offre

L'iRobot Roomba i5+ a été un succès commercial à son lancement. Depuis, ce modèle reste une référence pour son efficacité et sa fiabilité. Bien entendu, cela a un prix qui n'est pas à la portée de tous. Mais, actuellement, Amazon vous offre la possibilité de l'avoir beaucoup moins cher : 417 euros au lieu de 699 euros.

Avec l’iRobot Roomba i5+, le constructeur n’a pas cherché à proposer le plus technologique des aspirateurs robots, car d’autres modèles du catalogue sont davantage premium. La marque a surtout travaillé sur la façon de le rendre pratique, facile à paramétrer et puissant. C’est mission accomplie à la lumière de ses performances. Et, si son prix vous a dissuadé auparavant, il est aujourd’hui possible d’économiser 282 euros grâce à cette offre.

Qu’attendre du iRobot Roomba i5+ ?

Une aspiration puissante

Fabrication et design de qualité

Une application dédiée complète et efficace

Au lieu de 699 euros à son lancement, mais vendu maintenant à 449 euros chez la plupart des e-commerçants, l’iRobot Roomba i5+ est moins cher sur Amazon avec un prix en promotion affiché à 417 euros.

Un modèle à l’assaut du milieu de gamme

iRobot compte déjà quelques modèles intéressants d’aspirateurs robots du milieu de gamme. Le constructeur le complète avec l’iRobot Roomba i5+. Ce modèle est, par exemple, en concurrence avec un nouveau venu, l’Ultenic T10. Pour se distinguer des concurrents, la marque a bien travaillé la fabrication et la finition du robot aspirateur. Il en résulte un appareil en rondeur robuste, compact et sobre.

Vous n’aurez pas du mal à manipuler le Roomba i5+ avec 42 x 40 x 50 cm de dimensions pour un poids total de 3,18 kg. Pour ce qui est de l’épaisseur, c’est moins de 10 cm, soit 9,3 centimètres. Avec une telle hauteur, l’appareil peut nettoyer sous davantage de mobiliers. Avec la technologie Clean Base, le vidange manuel peut s’étaler sur 60 jours. Le reste du temps, cela se fait de manière autonome. Sa cartographie s’illustre aussi par sa précision, ce qui l’aide à repérer les lieux pour mieux les nettoyer.

Aspiration puissante et nettoyage intelligent

Pour venir à bout de toute saleté, même les plus récalcitrantes, iRobot a considérablement augmenté la puissance d’aspiration de l’iRobot Roomba i5+. Le constructeur annonce que c’est 10 fois plus que la série Roomba 600. Dans les faits, cela se traduit par un taux d’aspiration de 90 % des détritus. Pour les poils, c’est de l’ordre de 80 à 90 %. Un tel exploit est possible grâce à ses deux extracteurs en caoutchouc.

Cet aspirateur robot révèle tout son potentiel avec l’application iRobot OS. Disponible sur Android et iOS et compatible Google Assistant et Alexa, cette plateforme vous permet de planifier vos nettoyages de routine et surtout de tirer profit de toutes les technologies embarquées : cartographie, navigation, Dirt Detect, gyroscope, télémétrie laser, etc. Ce qui est aussi intéressant, c’est que vous n’avez pas à vous lever pour le recharger. Il le fera de lui-même et reprendra là où il s’est arrêté.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le iRobot Roomba i5+.

Les alternatives au iRobot Roomba i5+ ?

