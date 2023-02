Ce forfait mobile 100 Go à 9,99 €/mois est l’un des meilleurs, d’autant plus qu’il est ajustable

YouPrice a choisi un jour spécial, la Saint-Valentin, pour révéler un nouveau forfait mobile. L'offre, baptisée Sweet, durera une semaine. La formule est un peu différente de la concurrence, puisqu'avec un tarif ajustable en fonction de la consommation de données 4G. Le premier palier est à 9,99 euros par mois pour 100 Go.

Les opérateurs rivalisent d’arguments pour attirer les mobinautes à travers divers forfaits mobile assortis d’options. YouPrice en fait partie et ses nouvelles offres ne laisseront quiconque indifférent. Il s’agit de l’offre Sweet, sans engagement et sans changement de prix, qui propose de s’ajuster en fonction de votre consommation mensuelle.

Qu’attendre de l’offre Sweet de YouPrice ?

Forfait ajustable selon vos besoins

Des options gratuites et payantes

Appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine

Choix entre deux réseaux

En ce moment, l’offre Sweet de YouPrice allant de 100 à 120 Go est disponible entre 9,99 euros et 14,99 euros par mois. Ce tarif ne changera pas au bout de 6 mois. Vous avez du 14 février jusqu’au 20 février 2023 pour en profiter. Notez enfin que l’option 5G est disponible pour 5 euros de plus par mois.

Un forfait qui s’adapte à vos besoins

Comme à son habitude, YouPrice laisse le soin à ses utilisateurs d’utiliser le forfait comme ils le veulent. Pour sa nouvelle offre sans engagement Sweet, les consommateurs pourront donc consommer jusqu’à un certain nombre de données 4G. Ce volume est réparti sur trois niveaux : jusqu’à 100 Go pour 9,99 euros par mois ; jusqu’à 110 Go pour 12,99 euros par mois et jusqu’à 120 Go pour 14,99 euros par mois. En gros, vous payez uniquement ce que vous consommez. En revanche, au-delà des 120 Go, le débit est réduit jusqu’à renouvellement.

Dans tous les cas, vous aurez également droit aux appels SMS et MMS en illimité en France métropolitaine, ainsi que vers tous les numéros français qui se trouvent géographiquement dans la zone Euro ou les DOM. Depuis ces derniers, le forfait mobile vous octroie 16 Go à utiliser, déduis de votre enveloppe globale, ce qui est plutôt confortable si vous comptez partir en vacances prochainement.

SFR ou Orange, à vous de choisir !

Avec YouPrice, vous pouvez surtout choisir le réseau de l’opérateur que vous allez utiliser. Dans ce cas précis, seuls Orange et SFR sont disponibles, et pour le même prix. Bien que l’opérateur historique en France semble évidemment être la meilleure option, nous vous invitons tout de même à découvrir quelle antenne 4G ou 5G est la plus proche de chez vous pour faire votre choix. Eh oui, le but est tout de même de profiter d’un débit optimal quand vous êtes à la maison.

Comment faire pour conserver mon numéro ?

Vous pouvez assurément conserver votre numéro mobile actuel avec le changement de forfait. Tout d’abord, vous devez rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait ensuite sans coupure. Le reste est gratuit, il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription.

Les meilleurs forfaits sans engagement

Afin de découvrir les meilleures offres mobile du moment, nous vous invitons dès maintenant à utiliser ci-dessous notre comparateur des forfaits sans engagement !

Les meilleurs forfaits sans engagement RED Forfait 4G

160 Go Appels illimités 160 Go en France 23 Go en Europe 15,99€ Découvrir Prixtel Forfait 4G

Oxygène 20 à 60 Go Appels illimités 20 Go - 60 Go en France 15 Go en Europe À partir de 6,99€ Découvrir Forfait Mobile B&You

130 Go 5G Appels illimités 130 Go en France 30 Go en Europe 24,99€ Découvrir Tous les forfaits mobile

