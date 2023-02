L’iPhone 13 est un bien meilleur choix que l’iPhone 14 grâce à cette offre

Malgré la sortie de l'iPhone 14, son prédécesseur, l'iPhone 13, reste encore aujourd'hui une excellente référence. Actuellement, il est même bien moins cher qu'à sa sortie, puisqu'il ne coûte que 699 euros au lieu de 909 euros sur Rakuten.

Puissant, endurant, doté d’un excellent module photo… L’iPhone 13 a su démontrer de belles qualités à sa sortie, Apple ayant décidé, il y a deux ans, de corriger de nombreux manques du modèle précédent. Des améliorations qui ont payé puisque ce smartphone premium a récolté la note de 9/10 au terme de notre test. Et, malgré la sortie récente de l’iPhone 14, l’iPhone 13 vaut toujours le coup aujourd’hui, d’autant plus que son prix n’est plus aussi élevé qu’avant.

L’iPhone 13 en quelques mots

Un écran OLED de 6,1 pouces

Une puce A15 Bionic puissante

Une autonomie améliorée

Lancé au prix de 909 euros, l’iPhone 13 (128 Go, coloris noir) est désormais proposé à 699,99 euros sur Rakuten. Il s’agit d’un modèle international.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant l’iPhone 13. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter l' Apple iPhone 13 au meilleur prix ?

Le même format que l’iPhone 12

Apple ne change pas une équipe qui gagne. Pour son iPhone 13, la marque à la Pomme a donc repris le même format rectangulaire que son iPhone 12, avec ces bords arrondis en aluminium brossé et ce dos en verre qui respire, il faut le dire, la qualité. Petit changement : l’iPhone 13 est plus épais et légèrement plus lourd. Ce qui ne veut pas dire qu’il sera trop pesant en main non plus, puisqu’il adopte une diagonale de 6,1 pouces. Une taille qui le situe parmi les smartphones moyens, dont la prise en main reste agréable.

S’agissant de cet écran, on aura droit aux noirs profonds et aux contrastes infinis de l’OLED. On regrettera tout de même l’absence du taux de rafraîchissement de 120 Hz, que proposent la plupart des smartphones premium sur cette gamme de prix : on devra ici se contenter d’un écran 60 Hz, mais Apple a su l’optimiser pour rendre la navigation fluide. Un compromis facile, donc. La firme de Cupertino se rattrape tout de même avec la taille de l’encoche, qui a été réduite de 20%, de quoi libérer de l’espace sur le haut de l’écran, même s’il ne permet pas d’afficher davantage d’informations.

Une puce puissante pour de bonnes performances

Comme à son habitude, Apple a muni son iPhone 13 de sa nouvelle puce de l’époque, la A15 Bionic. Avec cette configuration, le smartphone pourra faire tourner tout type d’applications gourmandes, tout en assurant du multitâche sans souci. Il sera aussi possible de lancer des jeux 3D dans les meilleures conditions graphiques. Côté autonomie, Apple a fait de gros progrès. L’iPhone 13 est donc capable de tenir une journée complète sur une charge, et ce, même avec un usage plutôt intense.

Enfin, concernant sa partie photo, l’iPhone 13 intègre les deux capteurs de l’iPhone 12 Pro Max : une caméra ultra grand-angle de 12 mégapixels et un ultra grand-angle de 12 mégapixels. Une IA sera aussi de la partie pour peaufiner les détails des clichés capturés. L’action de cette IA sera, par exemple, bien perceptible sur les photos de personnes en mouvement, qui seront parfaitement capturées sur le vif. Globalement, les photos prises avec ce module photo profiteront d’un bon niveau de détails et de luminosité, y compris en début de soirée où le soleil décline. Enfin, côté vidéo, vous pourrez filmer en Dolby Vision jusqu’en 4K à 60 ips.

Retrouvez l'iPhone 13 (128 Go, coloris noir) à 699,99 € sur Rakuten

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’iPhone 13 d’Apple.

Le top des smartphones Apple

Si vous souhaitez découvrir d’autres smartphones de la marque à la pomme, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs iPhone en 2023.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).