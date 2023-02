En promotion, le V8 Origin est le plus accessible des balais aspirateurs Dyson

Un balai aspirateur est très apprécié pour sa polyvalence et son format pratique. Dyson est bien la marque de référence dans ce domaine, et si la plupart de ses produits sont assez onéreux, aujourd'hui le modèle V8 Origin revient à seulement 279 euros contre 329 euros habituellement.

Avec ses balais aspirateurs, Dyson compte un bon nombre de références. Si de nouveaux modèles intègrent des innovations (comme un laser), les modèles moins récents sont encore très recommandables. Le V8 Origin peut se vanter d’être maniable et d’offrir une bonne puissance pour nettoyer efficacement votre domicile. Si vous souhaitez vous procurer un Dyson, c’est le bon moment puisque cette référence se négocie moins cher grâce à cette offre.

Pourquoi est-il toujours recommandable ?

Il offre un format polyvalent et pratique

Efficace pour ramasser les saletés sur divers types de sols

Pendant une bonne quarantaine de minutes

Avec un prix barré à 329,99 euros, le balai aspirateur Dyson V8 Origin est actuellement remisé à 279,99 euros sur Cdiscount.

Le savoir-faire de Dyson

Il est vrai que le V8 Origin comme à prendre de l’âge, mais ce dernier se défend encore très bien. Il permet d’entretenir votre intérieur avec peu d’effort à fournir grâce à sa polyvalence. Avec l’absence de fil et de sac, il garantit une meilleure liberté. Son format stick le rend très maniable, et donne l’occasion d’aspirer non seulement le sol, mais aussi des meubles en hauteur ou même le plafond pour chasser les araignées.

Il a l’avantage d’ailleurs d’être léger (2,5 kg sur la balance) et d’être moins pénible à déplacer entre les étages. Il est même possible de transformer le balai en un aspirateur à main d’un simple clic, pour aspirer les saletés entre le siège arrière des voitures, dans les pliures des sièges avant ou entre les coussins de votre canapé.

Efficace durant plus d’une demi-heure

Moins puissant que les dernières références de Dyson, le V8 Orgin reste performant pour nettoyer votre intérieur. Son niveau d’aspiration est très bon grâce la technologie Cyclone 2 Tier Radial du moteur, qui effectue 110 000 tours par minute. Sa brosse Motobar va aider aussi à capturer toutes poussières et débris efficacement, quel que soit le type de sols : durs, tapis, moquettes, etc.

En revanche, si vous avez des tapis à poil long, il est plus difficile de se débarrasser des débris ou poussière. Heureusement, grâce à deux modes de puissance disponibles, vous pourrez basculer soit sur le mode MAX pendant 7 minutes de fonctionnement à haute puissance et le mode Puissance pour un nettoyage prolongé. L’autonomie variera en fonction du mode utilisée. D’ailleurs, de ce côté, la marque assure 40 minutes d’aspiration en utilisation normale, et sera silencieux. Une fois votre session d’aspiration terminée, vous n’aurez plus qu’à accrocher le V8 Origin sur sa station fixée au mur. Pour ce qui est du vidage de l’aspirateur, pas de risque de s’en mettre plein les mains : il suffit de tirer le levier pour tout évacuer, sans contact avec la saleté.

Et, si vous passez à un aspirateur robot ?

Pour laisser cette corvée à une machine, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs aspirateurs robots en 2023.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.