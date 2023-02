Le tout récent OnePlus 11 connait déjà une forte réduction de prix

Le OnePlus 11 est le dernier flagship en date de la marque. Pour cette génération, le constructeur chinois a fait simple en dévoilant deux versions, l'une de 8+128 Go et l'autre de 16+256 Go. Avant la sortie officielle, AliExpress les met déjà en promotion.

Si la plupart des constructeurs augmentent le prix de leurs fleurons, OnePlus est l’un des rares à en encore proposer un tarif fixe en plus de se positionner en dessous de la barre des 1 000 euros. Ce qui est aussi remarquable, c’est que le OnePlus 11 propose une véritable montée en gamme par rapport à la génération précédente. Pour les intéressés, vous pouvez aujourd’hui économiser jusqu’à 190 euros sur ce nouveau smartphone premium.

Qu’attendre du OnePlus 11 ?

Le surpuissant SoC Snapdragon 8 Gen 2

Une dalle AMOLED QHD+

Une excellente autonomie et charge rapide

Au lieu de 849 euros, le OnePlus 11 (8+128 Go) est maintenant affiché en promotion 789 euros sur le site d’AliExpress, mais grâce à un coupon vendeur de 130 euros, le prix du smartphone passe à 659 euros. Même constat pour la version 256 Go normalement vendue à 919 euros, qui chute à 759 euros avec le même procédé.

Entre continuité et nette progression

Pour son flagship de 2023, OnePlus a emprunté beaucoup du design de la génération précédente. Les changements les plus marquants se trouvent sur le module photo qui est désormais davantage circulaire que rectangulaire. Comme d’habitude, le design est élégant et la finition de très bonne qualité. L’ergonomie a été également bien pensée, rendant la prise en main du OnePlus 11 agréable et confortable.

Là où le constructeur a franchi un gap, c’est surtout au niveau des performances. Comme tout flagship qui se respecte en 2023, le OnePlus 11 est équipé du plus puissant processeur sur Android, à savoir le Snapdragon 8 Gen 2. Le SoC de Qualcomm est épaulé par le GPU Andreno 740 ainsi qu’une RAM LPDDR5x de 8 Go et 128 Go de stockage UFS 3.1. Avec cette configuration, la fluidité, la performance, le confort sont au rendez-vous au quotidien. De plus, on a aussi droit à de la 5G, du Wi-Fi 7 et du Bluetooth 5.3.

De l’endurance et un écran de toute beauté

L’écran du OnePlus 11 se montre tout aussi élégant. On aperçoit une dalle AMOLED de 6,7 pouces avec 3 216 x 1 440 pixels de définition pour 525 ppp de densité. La luminosité de 730 cd/m² est parfaitement optimisée que vous verrez distinctement l’écran en plein soleil. On a aussi un taux de rafraichissement LTPO 3.0 de 120 Hz. Côté logiciel, on retrouve l’interface Oxeygen OS basée sur Android 13 pour apporter une expérience utilisateur des plus plaisantes, et surtout grandement personnalisable (à la façon de ColorOS).

Le module photo arrière comprend trois capteurs, dont le principal à 50 Mpx qui n’est autre que le fameux Sony IMX890/OIS. Pour tirer le meilleur de ce dernier, OnePlus a renouvelé son association avec Hasselblad. Il en résulte des clichés de bonne facture, même si c’est encore perfectible. L’enregistrement vidéo atteint pour sa part 8K@24fps. Enfin, une batterie de 5 000 mAh anime ce smartphone. Elle assure facilement deux jours d’autonomie en usage mixte. Il y a également la charge SUPERVOOC de 100 W qui permet de récupérer 100 % en à peine 20 minutes.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le OnePlus 11.

Des alternatives au OnePlus 11 ?

Afin de savoir quel flagship correspond à vos besoins et votre budget, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphone du moment sur Frandroid.

