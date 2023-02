À moins de 200 €, le performant Xiaomi Poco M4 Pro comblera les petits budgets

Le Xiaomi Poco M4 Pro est un smartphone accessible qui offre un très bon rapport qualité-prix. Aujourd’hui, on le retrouve à 195 euros au lieu de 279,90 euros à sa sortie.

Difficile de s’y retrouver dans le catalogue de smartphones Xiaomi. Et, si vous souhaitez débourser une petite somme, la gamme Poco est celle qu’il vous faut. Celle-ci cherche à délivrer de bonnes performances pour un prix alléchant. C’est le cas du M4 Pro qui s’équipe d’un bel écran, d’un processeur et d’une charge rapide efficace tout en conservant un prix bas. Aujourd’hui, le modèle 256 Go coûte 84 euros de moins.

Ce qu’il faut retenir du Poco M4 Pro

Un écran Amoled à 90 Hz

Un SoC efficace pour les tâches du quotidien

Une grosse batterie couplée à la charge rapide

Avec un prix barré à 279,90 euros, le Xiaomi Poco M4 Pro (8 + 256 Go) est actuellement proposé à 195 euros seulement sur Cdiscount.

Un bel affichage et fluide

Xiaomi a conçu deux Poco M4 Pro, un compatible le réseau 5G, et l’autre 4G. Ce dernier fait mieux que son confrère, et choisit la technologie Oled sur son écran de 6,43 pouces. Cette dalle permet de regarder vos contenus vidéos dans de bonnes conditions, et est même capable d’afficher du 90 Hz pour assurer une navigation fluide.

Plutôt discret à l’avant, c’est au dos que le smartphone se démarque avec le sigle « POCO », sur un large cadre noir où l’on retrouve le module photo. À ce propos, on a droit à un capteur principal de 64 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur pour la macro de 2 mégapixels. Une chose est sûre, ce n’est pas un champion dans ce domaine, mais pour un smartphone entrée de gamme la qualité photo est correcte. D’autant qu’on profite ici d’un capteur ultra grand-angle qui peut se montrer utile dans certaines situations.

À l’aise pour les tâches du quotidien et rapide à charger

En termes de performances, il s’équipe du MediaTek Helio G96 couplé à 8 Go de mémoire vive ici. Même si les jeux 3D ne pourront pas être lancés, cette configuration est efficace et l’expérience utilisateur est agréable pour réaliser les tâches du quotidien (consulter le web, réseaux sociaux, etc). Cette version dispose de l’interface MIUI 13 avec Android 11 pour une expérience utilisateur fluide. À noter que ce modèle ne profite pas du réseau 5G.

Il a surtout l’avantage d’intégrer une batterie de 5 000 mAh. Un accumulateur suffisant pour utiliser votre téléphone pendant un bon moment. Pour celle et ceux dont l’utilisation est plus intensive, sachez qu’il est compatible avec la charge rapide jusqu’à 33 W. Vous allez donc pouvoir récupérer rapidement des pourcentages en cas de besoin. Selon la marque, 10 minutes de charge vous permettent de profiter de 2 heures de lecture vidéo.

Si vous souhaitez en savoir plus, nous avons eu l’occasion de tester la version 5G du Xiaomi Poco M4 Pro.

