Le TV 4K Mini LED en 65 pouces de Hisense (avec HDMI 2.1) est à un super prix

Le Mini LED est une très bonne alternative à l’OLED. Cette technologie a évidemment un coût, mais grâce à Hisense, elle devient plus accessible. D’ailleurs, le TV 65U8HQ de 65 pouces se négocie à 890 euros contre 1 190 euros, grâce à une ODR chez Boulanger.

Hisense, comme TCL, offre des téléviseurs abordables sans négliger la fiche technique. Son TV 65U8HQ de 2022 en est la preuve, puisqu’il propose une dalle avec un rétroéclairage à Mini LED et du QLED pour un prix plus attractif que la concurrence. Un téléviseur complet qui devient bien plus accessible avec 300 euros de réduction.

Les points forts du TV Hisense 65U8HQ

Une grande dalle QLED + Mini LED

Compatible 4K, HDR, HDR10+, Dolby Vison IQ et Atmos

Une connectique HDMI 2.1 pour jouer en 4K@120 Hz

Affiché à 1 190 euros, le téléviseur Hisense MiniLED 65U8HQ voit son prix baisser à 890 euros chez Boulanger grâce à une ODR valable jusqu’au 28 mars 2023.

Le bon combo : QLED + Mini LED

Hisense n’est pas en reste sur son activité de téléviseurs. Son modèle 65U8HQ 2022 offre un design soigné et sobre. Pas de pied fantaisiste, mais une base solide pour tenir sur un meuble TV sans problèmes. Vous pouvez tout aussi bien l’accrocher à un mur pour profiter pleinement de la diagonale de 65 pouces. Elle est plus que confortable pour regarder des séries et des films, mais il faudra s’assurer d’avoir suffisamment d’espace pour accueillir ce grand téléviseur.

Pour profiter d’une bonne qualité d’image, ce TV QLED embarque la technologie Mini LED, qui permet d’avoir un rétroéclairage plus précis, des contrastes plus profonds et offre une intensité lumineuse jusqu’à 1 300 nits. Cette référence présente d’autres avantages. Elle affiche une définition 4K UHD et supporte les contenus HDR, HDR10+, et même Dolby Vision IQ. Côté son, Hisense intègre sur son téléviseur un système sonore d’une puissance de 70 W compatible Dolby Atmos et DTS Virtual X.

Un TV complet, mais sans AndroidTV

La firme chinoise pense même aux joueurs et aux joueuses en intégrant une connectique HDMI 2.1. Elle autorise la 4K@120 FPS et prend en charge le taux de rafraîchissement variable (VRR) et l’ALLM, pratique pour lutter contre les déchirures d’écran, ou tearing. On retrouve également l’AMD Freesync qui permet de bénéficier en permanence d’une fréquence d’images fluide pour vos jeux. Le TV de Hisense profite aussi d’une dalle avec un rafraîchissement natif de 100 Hz, soit deux fois plus élevé que les modèles 50 Hz traditionnels.

Quant à l’interface, le TV ne profite pas d’Android TV, mais tourne sous Vidaa U, le système d’exploitation maison de la marque. Cet OS donne accès à plusieurs applications populaires comme Netflix, Prime Video ou Dinsey+, mais il est dépourvu des services de replay. On apprécie tout de même la fluidité de l’interface que vous pouvez d’ailleurs personnaliser en y ajoutant vos applications ou chaînes préférées. Et les assistants, Google Assistant ou encore Alexa sont de la partie, pour contrôler votre TV avec votre voix.

Les meilleurs smart TV de 65 pouces (OLED, QLED ou Full LED) du moment

Si vous souhaitez comparer le modèle de Hisense avec d’autres références disponibles sur le marché, nous vous invitons à consulter notre guide sur les meilleures TV 4K de 65 pouces (OLED, QLED, ou Full LED) en 2023.

