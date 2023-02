LG OLED C2 : le meilleur TV 4K de 2022 en 65 pouces perd plus de 1 000 € de son prix initial

Fort de sa réputation, LG propose des téléviseurs de très bonne qualité. La preuve en est avec sa récente gamme C2 qui a de sérieux atouts pour plaire. Surtout qu’en ce moment sa version 65 pouces est à 1 519 euros contre 2 690 euros à sa sortie.

Déjà une belle réussite, la série LG C1 s’est vu remplacée par la série C2. Cette gamme de téléviseurs Oled reprend les points forts de son prédécesseur, avec sa prise en charge du HDMI 2.1 et ses compatibilités avec les meilleures normes vidéos, mais fait mieux en proposant une meilleure luminosité et un processeur plus performant. Ce modèle est tout choisi pour être le TV à mettre dans votre salon. Et si vous souhaitez le format 65 pouces, il profite actuellement de 43 % de remise.

Quels sont les avantages du LG 65C2 ?

Une qualité d’image excellente sur une grande diagonale

Compatible 4K, HDR, HDR10, Dolby Vision IQ et Atmos

Une connectique HDMI 2.1 parfaite pour le jeu

Sans oublier l’interface fluide, WebOS

D’abord lancé à 2 690 euros, puis remisé à 2 099 euros, le téléviseur LG OLED C2 dans sa version 65 pouces est aujourd’hui à un meilleur prix sur le site Rue du Commerce : il est disponible en promotion à 1 519 euros grâce à l’ODR valable jusqu’au 26/03.

Un grand TV plus lumineux

La série C2 de LG s’appuie sur une conception assez similaire à la génération C1. Toujours soignée, elle dispose d’un look épuré dont le pied a été réduit pour gagner plus d’espace. Elle se compose cette fois d’un cadre en fibre composite qui vient réduire de moitié le poids du TV. Mais, le constructeur apporte surtout un changement au niveau de la dalle. Celle-ci a été améliorée et s’appuie sur la technologie OLED EVO afin d’apporter plus de luminosité. Selon la marque, la dalle est 20 % plus lumineuse que l’ancienne génération. Évidemment, la qualité d’image est excellente sur cette dalle de 65 pouces : on a droit à des contrastes infinis, des noirs profonds et des couleurs vives et une excellente luminosité.

Bien sûr, le LG C2 intègre un nouveau processeur, l’alpha 9 gen 5, qui ajoute une technologie d’upscaling plus performante que celui des modèles C1. Comment ? Grâce à des algorithmes plus puissants, pour faire ainsi passer des contenus 1080p à une définition 4K avec plus d’efficacité. On retrouve aussi la compatibilité HDR, HDR10, Dolby Vision IQ. Quant à la partie audio, elle est également améliorée, où l’on passe d’un mix virtuel en 5.1 sur la gamme C1 à du 7.1.2 pour un son plus vaste.

Qui coche toutes les cases

LG intègre sur son téléviseur des ports HDMI 2.1 pour profiter de la 4K@120 Hz sur la PlayStation 5 et Xbox SeriesX. Il affichera donc vos jeux sans souci et propose aussi les technologies VRR et ALLM, afin de lutter contre les déchirures d’écran — ou tearing — et obtenir une expérience en jeu fluide et sans latence. On pourra même profiter d’un temps de réponse d’1 ms seulement, et des certifications G-Sync et AMD FreeSync. L’écran est aussi rafraîchi à 100 Hz, ce qui assurera une belle fluidité d’image.

Enfin, l’animation du téléviseur est assurée par WebOS. Une interface fluide, plus personnalisable avec l’idée de mettre en avant le contenu en fonction de vos goûts. Elle donne accès aux applications phares, comme Netflix, Disney +, ou Prime Video, et embarque aussi les assistants vocaux Google Assistant et Alexa, accessibles via des touches de la télécommande. Petit regret au niveau de la télécommande, celle-ci est complète, mais manque d’un rétroéclairage. Enfin, le TV est compatible AirPlay 2 et tout l’écosystème HomeKit d’Apple.

Si vous souhaitez un avis plus complet, vous pouvez retrouver notre test sur le téléviseur LG OLEDC2 pour le modèle 55 pouces.

LG face la concurrence

LG n’est pas le seul à proposer des téléviseurs Oled de qualité. Si vous souhaitez découvrir ce que propose la concurrence, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleures TV OLED en 2023.

