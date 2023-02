L’élégante balance Xiaomi Mi Smart Scale 2 passe sous les 15 euros

La Xiaomi Mi Smart Scale 2 est aujourd'hui affichée à un prix très intéressant : la balance connectée au design sobre pensé pour plaire au plus grand nombre est proposée à 14,99 euros au lieu de 19,99 euros sur le site de Xiaomi.

Les balances connectées sont très pratiques pour garder un œil sur l’évolution de sa masse, mais elles ont aussi l’avantage de proposer diverses informations en complément pour surveiller sa forme physique en général. C’est ce que propose la Xiaomi Mi Smart Scale 2, une balance simple et élégante qui promet des mesures précises. Le tout, pour un prix très abordable puisqu’elle ne dépasse pas les 15 euros.

Les points forts de la Xiaomi Mi Smart Scale 2

un design sobre ;

des capteurs de haute précision ;

la possibilité de peser des objets.

D’abord proposée à 19,99 euros, la Xiaomi Mi Smart Scale 2 est désormais disponible à 14,99 euros sur le site officiel de Xiaomi.

Un modèle sobre qui se fond dans la pièce

La Xiaomi Mi Smart Scale 2 se démarque avant toute chose par son design. La marque chinoise a en effet misé sur la sobriété avec un verre blanc épuré. Les bords de la balance connectée sont par ailleurs arrondis pour réduire les dommages liés à de potentiels petits chocs. Sur ce modèle, on trouvera également un écran LED dissimulé sous la surface, qui affichera votre poids simplement et de manière plutôt classe. Bref, il s’agit là d’un modèle qui se fondra facilement dans la décoration de votre pièce.

Des mesures précises à tout moment

S’agissant de ces capacités, la Xiaomi Mi Smart Scale 2 marque des points avec ses capteurs censés détecter des variations et des changements de poids subtils. Le constructeur assure même que la balance est capable de reconnaître lorsque vous avez bu un verre d’eau. Avec cette balance, vous devriez donc pouvoir compter sur une bonne précision en matière de pesée. La marque met sans surprise à disposition une application, Mi Fit, sur laquelle vous pourrez visualiser les courbes de vos données et les changements de masse corporelle repérés par la balance. La Xiaomi Mi Smart Scale 2 est d’ailleurs équipée du Bluetooth 5.0 pour une transmission rapide des données. Parmi les autres fonctionnalités pratiques de cette balance, on trouvera également une option permettant de réaliser un test d’aptitude à l’équilibre corporel.

La Mi Smart Scale 2 pourra par ailleurs être utilisée par tous les membres de la famille, puisqu’elle peut prendre en charge jusqu’à 16 personnes, qui seront identifiées automatiquement. Un mode « invité » sera même présent : les données récupérées ne seront cette fois-ci pas enregistrées. Enfin, si la Mi Smart Scale 2 se destine avant tout à la pesée des êtres vivants, vous pourrez aussi peser des petits objets jusqu’à 100 g, comme des colis, ou même des denrées alimentaires.

Notre top des balances connectées

Si vous souhaitez découvrir d’autres références présentes sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures balances connectées en 2023.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).