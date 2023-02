Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro profite en ce moment d’une remise de -40%

Chaque année, Xiaomi inonde le marché des smartphones d'entrée et du milieu de gamme de nombreux modèles. Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro est l'un des meilleurs smartphones de la marque sur ce segment. La version 6 + 128 Go (4G) est en promotion sur AliExpress, passant de 349,90 euros à 239,89 euros.

La série Xiaomi Redmi Note 11 existe en plusieurs déclinaisons et le Redmi Note 11 Pro en est l’une des versions les plus abouties. La version 6 + 128 Go bénéficie en ce moment de 40% de réduction sur AliExpress.

Qu’attendre du Xiaomi Redmi Note 11 Pro ?

Son SoC Mediatek Helio G96

Ecran AMOLED rafraichis à 120 Hz

Bonne autonomie et charge rapide efficace

Au lieu de 349,90 euros habituellement, le Xiaomi Redmi Note 11 Pro (6 + 128 Go) est maintenant disponible en promotion à 239,89 euros chez AliExpress.

Une configuration équilibrée

Face à un marché des smartphones archiconcurrentiel, Xiaomi mise sur un processeur un peu plus puissant que le Snapdragon 732G, le Mediatek Helio G96. Accompagné de 6 Go de RAM LPDDR4x ainsi qu’un stockage UFS 2.2 de 128 Go, cette configuration a assez de puissance pour offrir une expérience fluide au quotidien.

Pour ce modèle, Xiaomi a opté pour une dalle AMOLED de 6,67 pouces avec une définition de 2 400 x 1 080 pixels (Full HD+) avec un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 120 Hz.

Un design sobre et minimaliste

Xiaomi va à l’essentiel sur le design de son Redmi Note 11 Pro. Le fabricant part sur un format compact avec des bords plutôt droits aux extrémités légèrement arrondies. À l’arrière, on a un module photo à quadruple capteur, dont le principal est à 108 Mpx. Ce dernier livre des clichés corrects si les conditions sont bonnes. À l’avant, on a droit à un poinçon où se loge le capteur frontal.

Enfin, ce modèle embarque une batterie de 5 000 mAh qui assure une journée d’autonomie. Il y a aussi de la charge rapide de 67 W qui récupère 50% de batterie en un quart d’heure et 100% en 40 minutes.

