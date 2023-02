SanDisk Extreme : à -50 %, cette microSD de 128 Go ne coûte plus si que ça

Si vous avez tendance à cumuler les photos et vidéos sur votre appareil (ou vos jeux sur votre Switch ou Steam Deck), y ajouter une microSD est une bonne solution. Et ça tombe bien, puisqu’en ce moment, la SanDisk Extreme de 128 Go tombe à 19,99 euros contre 39,13 euros habituellement.

La gamme Extreme de chez SanDisk fait partie des meilleures références de microSD sur le marché. Elle assure des transferts très rapides et offre surtout la possibilité d’enregistrer des vidéos jusqu’en 4K à 60 images par seconde avec un appareil compatible. En ce moment, le modèle 128 Go se négocie à un meilleur prix avec près de 50 % de remise immédiate.

Ce qu’il faut retenir de la SanDisk Extreme

Des vitesses de transfert pouvant grimper jusqu’à 190 Mo/s

La certification A2 pour lancer vos applications rapidement (ou des jeux depuis unee Nintendo Switch ou un Steam Deck)

Capable d’enregistrer des vidéos en 4K

Au lieu d’un prix barré à 39,13 euros, la carte microSDXC SanDisk Extreme de 128 Go est remisée à 19,99 euros sur Amazon.

Petit prix, mais efficace

Les microSD de la gamme SanDisk Extreme assurent de très bonnes performances, grâce à leur vitesse de transfert allant jusqu’à 190 Mo/s. Grâce à cela, vous pourrez transférer et partager rapidement vos contenus sans difficulté, lors de vos déplacements. D’ailleurs, cette microSD vous permettra d’enregistrer des séquences tournées en 4K UHD à 60 fps avec votre caméra d’action ou bien un smartphone. Et ce, grâce à sa compatibilité avec la classe de vitesse UHS 3 et la classe de vitesse vidéo V30.

Elle s’associe donc parfaitement dans une caméra type GoPro, dans un drone ou dans un appareil photo grâce à l’adaptateur SD fourni avec. De plus, vous allez pouvoir augmenter le stockage interne de votre appareil avec 128 Go. Vous pourrez ainsi télécharger des fichiers volumineux, comme des contenus sur Netflix, un grand nombre de photos, ou encore augmenter le stockage interne un peu faible de votre Nintendo Switch, par exemple, fixé à 32 Go.

Assure un lancement plus rapide des applications

Cette microSD Extreme est certifié A2, qui permet de profiter de débits minimums suffisants de 10 à 30 Mo/s en lecture comme en écriture, ainsi que 4 000 IOPS/2000 IOPS en lecture séquentielle/écriture. Concrètement, cette configuration assure de bonnes performances au niveau du lancement des applications ou des jeux, dont l’exécution sera ainsi plus rapide.

Pour finir, SanDisk offre une solution capable de résister aux chocs, aux températures allant de -25 à 85 degrés, à l’eau et même aux rayons X. Cette solidité est bien appréciable pour les amateurs d’aventures.

