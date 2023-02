Cette barre de son Samsung (DTS:X, Dolby Atmos) s’accompagne d’enceintes pour moins de 450 €

Si vous souhaitez mettre la main sur un pack audio complet pour booster le son de votre téléviseur, vous pourrez opter sans souci pour la barre de son Samsung Q-Series HW-Q60B et un kit d'enceintes offert. Sur le site de Samsung, le tout est ainsi proposé à 449 euros au lieu de 698 euros.

Le son étant très souvent le principal point faible des téléviseurs, y compris les plus onéreux, il est toujours plus judicieux de miser sur une barre de son, qui offre un son bien plus puissant. Et si en plus, vous complétez le tout avec des enceintes, attendez-vous à transformer votre salon en mini cinéma. C’est ce que propose justement le pack actuellement proposé par Samsung, qui offre un kit d’enceintes pour l’achat d’une barre de son Q-Series HW-Q60B, qui bénéficie elle-même d’une promotion.

Le pack audio Samsung en quelques mots

Une barre de son compatible DTS:X et Dolby Atmos

Avec le système Q-Symphony

Un kit d’enceintes arrières sans-fil

D’abord proposée à 499 euros, la barre de son Samsung Q-Series HW-Q60B est désormais affichée à 449 euros sur le site de Samsung. Et si vous ajoutez le kit d’enceintes arrières sans fil SW-9200S dans votre panier, d’une valeur de 199 euros, celui-ci vous sera offert : les deux produits sont ainsi vendus à 449 euros au lieu de 698 euros sur samsung.com.

Une barre de son qui mise sur l’immersion

Comme la plupart des barres de son Samsung, la référence Q-Series HW-Q60B adopte un design minimaliste noir qui devrait s’adapter à toutes les décorations d’intérieur. On aura droit à des dimensions contenues (1030.0 x 57.0 x 105.0 mm), ce qui sera bien pratique pour la glisser sous votre téléviseur. Il sera aussi possible de la fixer au mur grâce à son système d’accroche.

Outre son design, le principal atout de ce modèle reste tout de même sa capacité à offrir un environnement sonore en 3D, qui renforce l’immersion. En effet, la Samsung HW-Q60B est compatible avec les technologies Dolby Atmos, assurant un son vaste et immersif, et DTS:X, qui nous fera quant à elle profiter d’un rendu sonore optimisé, avec notamment des basses bien présentes pour un résultat bien enveloppant. Pour couronner le tout, cette barre de son 3.1.ch embarque pas moins de 7 haut-parleurs et s’accompagne d’un caisson de basses sans fil. Par ailleurs, avec le kit d’enceintes offert, vous pourrez profiter d’un son encore plus enveloppant, sans vous encombrer de fils qui s’emmêleraient près de votre TV.

Des fonctionnalités bien pratiques

Acheter plusieurs produits signés Samsung peut avoir de gros avantages. En effet, si vous possédez un téléviseur QLED de Samsung, vous pourrez profiter pleinement de la fonction Q-Symphony incluse dans la barre de son HW-Q60B. Concrètement, cette technologie se charge de synchroniser les haut-parleurs de la barre de son avec ceux d’un TV QLED pour une immersion renforcée et une meilleure puissance sonore. Pour les joueuses et joueurs, un mode Gaming Pro sera aussi disponible.

Autre fonctionnalité plutôt pratique : la HW-Q60B dispose de la fonction Tap Sound, grâce à laquelle vous pourrez appairer votre smartphone grâce à une simple pression sur la barre et diffuser vos titres favoris sur la barre de son, qui se transformera alors en enceinte. Vous pourrez tout aussi bien, grâce au Bluetooth, associer plusieurs appareils (smartphones, tablettes…) simultanément. Enfin, côté connectivité, on pourra compter sur une sortie HDMI, sur du HDMI CEC et ARC. Notez aussi qu’une seule télécommande suffira pour contrôler votre TV et votre barre de son.

Des barres de son pour toutes les bourses

