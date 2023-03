Dell Inspiron 16 Plus : ce laptop puissant avec une RTX 3060 est 600 € moins cher

Le Dell Inspiron 16 Plus est à la base un laptop bureautique haut de gamme, qui aurait donc cru qu'on pouvait y retrouver une carte graphique GeForce RTX 3060 à l'intérieur ? Ne le considérez pas pour autant comme un PC portable gaming, ce modèle a d'abord été conçu pour les travailleurs et les créateurs graphiques ayant besoin de beaucoup de puissance, à vous de voir si vous voulez occuper vos pauses sur votre partie de jeu vidéo AAA en 1440p. Sur le site de Dell, l'Inspiron 16 Plus est disponible pour 1199 euros au lieu de 1799 euros.

Travailleur le jour et jouer la nuit, cette configuration du Dell Inspiron 16 Plus pourrait tout à fait vous correspondre. Sous ce design sobre, industriel, la carte graphique RTX 3060 vous permettra de jouer aux derniers titres avec quelques features et si vous vous posiez des questions sur la ventilation, sachez que celle-ci est gérée de manière exemplaire. Le Dell Inspiron 16 Plus bénéficie en ce moment d’une double réduction sur le site officiel : une remise immédiate de 450 euros à l’achat et d’une remise supplémentaire de 150 euros grâce au code promo SAVE150EXTRA. Le montant total de la ristourne s’élève alors à 600 euros.

Les atouts du Dell Inspiron 16 Plus (7620)

Le processeur Core i7 de 12e génération et la RTX 3060

L’écran en résolution 3K

L’autonomie de 9 à 10 heures

Au lieu de 1799 euros habituellement, le Dell Inspiron 16 Plus est maintenant disponible en promotion à 1199,36 euros sur le site officiel.

Un écran 3K pour les gouverner tous

L’écran du Dell Inspiron 16 Plus est une dalle LCD IPS de 16 pouces en résolution 3K (3072 x 1920 pixels), vous aurez donc un rendu finement détaillé, ce qui est important pour les travaux graphiques du genre montage photo. Lors de notre test, le rapport de contraste a été mesuré à 1531:1, ce qui est très bien pour le gaming et plus que suffisant pour la bureautique. En revanche, la luminosité annoncée à 300 cd/m² n’a été mesurée qu’à 289 cd/m², ce qui ne rend pas l’utilisation agréable en plein soleil, même avec le traitement anti-reflets.

Les laptops bureautiques n’étant pas chargés en fioritures, le design reste sobre mais le châssis a le mérite d’avoir une panoplie complète de connectiques avec deux ports USB-A 3.2, un port USB-C, un port HDMI, un port jack 3.5 mm et un lecteur de carte micro SD. Enfin, on retrouve onze orifices de ventilation, celle-ci étant assurée par deux ventilateurs et cinq caloducs, un critère important quand on a un CPU Intel et une carte graphique performante dans le ventre de la bête.

Des performances de haute volée

L’intérieur du Dell Inspiron 16 Plus est fait de composants haut de gamme, un processeur Intel Core i7-12700H doté de 14 cœurs et de 20 threads et cadencé à 2,3 GHz et jusqu’à 4,7 GHz en mode turbo boost. 16 Go de RAM DDR5 cadencée à 4800 MHz accompagnent le CPU et le stockage est assuré par un SSD NVMe M.2 de 1 To. En bref, ce laptop envoie du lourd et promet d’accomplir tout ce que vous lui demanderez sans suer. Avec de telles performances, on s’étonne que l’autonomie soit aussi bonne, mesurée entre 9 et 10 heures durant notre test.

Comme indiqué plus haut, on retrouve un GPU Nvidia GeForce RTX 3060, un très bon choix pour les travaux graphiques lourds ou pour jouer aux derniers jeux vidéo gourmands. Cependant, sa consommation est limitée à 60 W, ce qui bride ses performances et vous empêche d’en tirer tout le potentiel. Étant donné que les performances de la RTX 3060 sont limitées, les jeux compétitifs bien nerveux sont plutôt déconseillés. En revanche, rien ne vous empêche de profiter des paysages sublimes de Red Dead Redemption 2 ou God of War avec le DLSS activé.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Dell Inspiron 16 Plus (7620).

Pour le travail ou le gaming, quel laptop choisir ?

Afin de comparer le Dell Inspiron 16 Plus avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs PC portables en 2023.

