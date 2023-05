Amazon divise par 2 le prix de l’excellent tracker Xiaomi Smart Band 7

Les bracelets connectés de Xiaomi ont su se montrer très convaincant au fil des années, notamment pour leur excellent rapport qualité-prix et le Smart Band 7 lui se négocie à seulement 35 euros contre 69 euros de base.

Plus accessible que ses montres connectées, Xiaomi propose le Smart Band 7. Un modèle qui offre l’essentiel de ce que l’on attend d’un tracker d’activité en 2023, le tout avec un prix plus contenu. Avec ses nombreuses fonctionnalités intéressantes, il a de quoi devenir un bon allié au quotidien. Et qu’aujourd’hui, vous ferez de belles économies puisqu’il coûte 35 euros de moins grâce à cette offre.

Les points forts du Xiaomi Smart Band 7

Un écran Oled de bonne qualité ;

Un suivi complet avec des mesures de santé précises ;

Une bonne autonomie ;

Et surtout, un petit prix.

Le Xiaomi Smart Band 7 a été commercialisé à sa sortie à 69,99 euros, mais sur Amazon, le bracelet connecté se négocie à seulement 35,90 euros, soit 30 euros d’économie.

De légers changements

Pour son Smart Band 7, Xiaomi reprend les traits esthétiques du précédent modèle, avec un design ovale et discret au poignet. La principale nouveauté se trouve au niveau de l’écran, qui est élargi pour faciliter l’affichage des informations. On a droit à un écran Amoled de 1,62 pouce (contre 1,56 pouce sur le Band 6) avec une meilleure résolution de 326 ppp (définition de 192 par 490 pixels).

Avec une luminosité maximale de 500 cd/m², le Smart Band 7 peut être consulté confortablement en extérieur, même en plein soleil. On regrette en revanche l’absence d’un capteur de luminosité ambiante. Un mode always-on est de la partie, afin de regarder l’heure à tout instant ou de savoir si vous avez reçu une notification. En plus, on ne sent pas vraiment le bracelet au quotidien grâce à ses petites dimensions et sa masse de 13,5 g.

Un bracelet efficace, avec des mesures précises

Le bracelet de Xiaomi possède les habituels accéléromètre et gyroscope pour mesurer le nombre de pas, mais aussi un capteur cardio pour suivre la fréquence cardiaque. Ce dernier s’est révélé assez précis lors de notre test. Pour les sportifs, 110 modes de sport sont disponibles. En revanche, pas de GPS sur ce bracelet connecté de Xiaomi. Il faudra emporter votre smartphone avec vous pour un suivi GPS lors de vos entraînements.

Le Smart Band 7 dispose également d’un suivi du SpO2, c’est-à-dire la saturation en oxygène dans le sang. Comptez sans surprise sur un suivi du sommeil et de la qualité de respiration pendant le sommeil, d’une surveillance du stress, ou encore un suivi de santé pour les personnes menstruées.

Quant à l’autonomie, le constructeur annonce jusqu’à 14 jours d’autonomie. Durant notre test, ce score a été difficile à atteindre, surtout en laissant le mode always-on ou en activant le suivi de SpO2 et de la fréquence cardiaque. Dans ce cas-là, il faudra plutôt miser sur deux jours et demi. À noter qu’il faut compter 1 h 30 pour recharger le bracelet.

Si vous souhaitez plus de détails sur le produit, nous avons réalisé un test complet sur le Xiaomi Smart Band 7.

D’autres trackers d’activités

Si vous souhaitez découvrir ce que propose la concurrence sur le marché et si vous souhaitez comparer le Xiaomi Smart Band 7, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs bracelets connectés en 2023.

