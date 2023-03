Ce grand TV 4K Mini LED QLED 65″ de TCL (avec HDMI 2.1) est 560 € moins cher

Si vous voulez un TV de grande qualité sans faire un énorme trou dans votre budget, le TV Mini LED QLED de TCL est actuellement en promotion : le modèle 65C831 passe à 939 euros, au lieu de 1 499 euros.

TCL est réputé pour ses téléviseurs accessibles très complets. Avec son modèle 65C831, la firme propose un TV Mini LED et du QLED pour un prix plus attractif que la concurrence. Elle vient même peaufiner la recette en ajoutant de nouvelles fonctionnalités gaming et un nouvel OS. Si vous êtes intéressés, le modèle de 65 pouces a de bons arguments à faire valoir surtout quand ce dernier perd 560 euros de son prix grâce à cette offre.

Le TCL 65C831, c’est quoi ?

Une grande dalle avec le combo Mini-LED + QLED ;

Compatible 4K, HDR, HDR10+, Dolby Vison IQ et Atmos ;

Une connectique HDMI 2.1 pour jouer en 4K@120 Hz ;

La présence de Google TV.

Lancé à 1 499 euros, le téléviseur TCL Mini LED QLED 65C831 s’affiche à un prix remisé à 1 089 euros sur le site Ubaldi. En utilisant le code 10UBA0723 et l’ODR (valable jusqu’au 20/03/23), il tombe à 939 euros.

Le savoir-faire de TCL sur une grande diagonale

Le modèle C831 opte pour un design sobre et élégant sous tous les angles. Sa dalle profite d’ailleurs de bordures très fines pour laisser pleinement s’exprimer la dalle d’une diagonale de 65 pouces. La qualité d’affichage est au rendez-vous avec le QLED et le Mini LED.

Une technologie améliorée par le constructeur, pour offrir un rétroéclairage plus précis, et de meilleurs contrastes. Le téléviseur est mieux armé pour gérer les sujets qui se déplacent à haute vitesse dans l’image. Les contours seront plus nets, et les couleurs plus précises. Le TCL C831 affiche une définition 4K HDR et supporte les contenus HDR 10, HDR10+, et même Dolby Vision. Le son est quant à lui assuré par du Dolby Atmos pour un résultat immersif grâce un système sonore Onkyo 2.1.

Un TV bien complet

TCL propose des téléviseurs bien lotis sur l’aspect gaming, et ce modèle ne déroge pas à la règle. Il dispose d’un taux de rafraîchissement à 144 Hz nativement. L’écran assure ainsi une belle fluidité d’image lors de visionnage de films d’action, de sport ou bien entendu de sessions de gaming.

Avec ses 4 ports HDMI 2.1, le TV affiche sans broncher vos jeux, avec des taux de rafraîchissement de 120 Hz (ou 144 Hz en FHD) jusqu’en définition 4K. Un mode Game Master Pro permet d’enclencher le VRR et l’ALLM, afin de lutter contre les déchirures d’écran — ou tearing — et obtenir une expérience en jeu fluide et sans latence.

Cette Smart TV tourne sous Google TV, une interface toujours aussi simple et fluide, qui met davantage en avant des films et des séries tendance qui semblent pertinents pour vos goûts, en fonction des services auxquels vous êtes abonnés. Les applications comme Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, MyCanal, sont bien évidemment de la partie. Il sera aussi possible de contrôler votre téléviseur avec votre voix grâce à la compatibilité avec Google Assistant. Enfin, la fonctionnalité Chromecast est disponible pour diffuser des contenus depuis votre smartphone.

Envie de découvrir d’autres références ?

Sur le marché, on retrouve des TV 4K Oled, QLED, LCD ou même QD-OLED. Si vous ne savez pas lequel choisir, et que le modèle présenté dans ce bon plan ne correspond à vos besoins, retrouvez notre guide des meilleurs TV 4K en 2023.

