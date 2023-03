MSI Katana 15 : ce laptop gamer avec RTX 4060 est déjà une bonne affaire grâce à Cdiscount

Malgré leurs performances époustouflantes, peu de gamers trouvent un intérêt à mettre la main sur une carte graphique dernière génération de Nvidia, et pour cause, elles sont trop puissantes (et trop chères). À l'heure actuelle, aucune machine ni aucun jeu n'est capable d'exploiter leur potentiel maximal, mais il faut voir l'achat d'une RTX 4000 comme un investissement à long terme. Par exemple, en acquérant ce MSI Katana 15 avec RTX 4060 à 1199,99 euros au lieu de 1449,90 euros chez Cdiscount, vous serez tranquille pendant au moins plusieurs années.

Les premiers PC portables gamer embarquant une RTX 4000 mobile et son architecture Ada Lovelace ont été commercialisés il y a quelques semaines et les prix sont stratosphériques ! Plus performantes que les RTX 3000 tout en étant trois fois moins énergivores, les nouvelles cartes graphiques de Nvidia vous permettront de jouer à n’importe quel gros titre AAA, les plus récents et ceux qui sortiront dans les prochaines années. C’est notamment le cas de ce MSI Katana 15 équipé d’une RTX 4060 qui profite d’une réduction de 250 euros.

Le MSI Katana 15 B12VFK-241XFR en quelques points

La carte graphique RTX 4060

Le taux de rafraîchissement natif de 144 Hz allant jusqu’à 240 Hz

Un prix rentable sur le long terme

Au lieu de 1449,90 euros habituellement, puis réduit à 1 399,99 euros, le MSI Katana 15 B12VFK-241XFR est maintenant disponible en promotion à 1199,99 euros chez Cdiscount.

Ce que vaut vraiment la RTX 4060 mobile

Allons directement sur ce qui nous intéresse sur ce MSI Katana conçu pour les gamers assidus : la carte graphique. Cette configuration embarque une RTX 4060 mobile, un GPU haut de gamme pour le gaming ou les travaux créatifs. Si sa fiche technique annonce seulement 8 Go de VRAM GDDR6 (la RTX 3060 ayant 12 Go), la RTX 4060 mobile épate par ses performances équivalentes à celles de la RTX 3070 Ti.

Reste que vous pouvez lancer n’importe quel titre avec une bonne poignée de FPS et avec un TDP de seulement 105 W, les RTX 4000 nécessitant moins d’énergie que les générations précédentes. La RTX 4060 permet également de profiter du nouveau DLSS 3, pour l’instant compatible qu’avec une poignée de jeux, de la troisième génération de ray-tracing et de la cinquième génération de la technologie Max-Q. Ce MSI Katana est sans conteste un bon plan et permet au plus grand nombre d’accéder à la nouvelle architecture Ada Lovelace.

Une configuration de guerrier pour ce MSI Katana

Ce MSI Katana présente une dalle IPS de 15,6 pouces en résolution Full HD (1920 x 1080 pixels) capable d’un haut taux de rafraîchissement de 144 Hz, une fluidité exemplaire que la RTX 4060 ne devrait pas avoir de mal à atteindre. Le processeur est un Intel Core i5-12450H équipé de 8 cœurs et de 12 threads et capable d’une fréquence allant de 2 GHz à 4,4 GHz. Il est assisté par 16 Go de RAM DDR5, sachant que ce laptop peut prendre en charge des barrettes de RAM DDR5 de 32 Go pour atteindre un palier de 64 Go.

Le multitâche fluide est donc à portée de main, et il y a déjà de quoi faire avec 512 Go de stockage assuré par un SSD M.2 NVMe, sachant qu’un deuxième emplacement est disponible. La connectique comprend un port USB-C, deux ports USB-A Gen 3.2, un port USB-A Gen 2.0, un port HDMI et un port RJ45. Windows n’est pas inclus, il faudra donc acheter une licence à côté. En bref, ce laptop est un bon choix et moyennant un investissement supplémentaire, il peut devenir encore meilleur.

Envie d’une bête de performances pour le gaming ?

Afin de comparer le MSI Katana 15 B12VFK-241XFR avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs PC portables gamer du moment.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.