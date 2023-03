Pixel 6a : le prix est en chute libre pour le smartphone abordable de Google

Avec ses Google Pixel, le géant du web s'échine à proposer sur le marché des smartphones aussi performants que les Samsung, Huawei et compagnie, mais à un rapport qualité-prix optimal. La gamme des Google Pixel 6 a notamment été acclamée par la critique grâce à sa nouvelle puce Google Tensor et au volet photo, le Google Pixel 6a a même été élu meilleur photophone lors d'un blind test géant en 2022. Ce smartphone fait d'autant plus envie que son prix passe de 459 euros à 305,5 euros en ce moment même.

Même s’il s’agit d’un smartphone lite, ou allégé, le Google Pixel 6a a de beaux arguments qui sauront contenter même celles et ceux qui ne sont pas adeptes de ce type de smartphone. Il vous permet entre autres de prendre de beaux clichés et de profiter des performances de la puce Google Tensor et d’Android 13 sans craquer votre plan d’épargne. En ce moment, le Google Pixel 6a affiche une réduction inédite de 33 %, ce qui est du jamais vu pour ce smartphone.

Les atouts du Google Pixel 6a

L’algorithme de traitement d’images qui sublime vos photos

Des performances équivalentes à celles du Google Pixel 6

L’écran OLED en FHD+

Au lieu de 459 euros habituellement, le Google Pixel 6a est maintenant disponible en promotion à 305,5 euros chez Amazon.

Meilleur photophone de l’année 2022

Le Google Pixel 6a est l’un des smartphones compacts les plus aboutis du marché. Il exhibe une dalle OLED de 6,1 pouces en résolution Full HD+ (1 080 x 2 400 pixels) mais dont le taux de rafraîchissement ne dépasse pas les 60 Hz. Ce qui est une première concession par rapport au Pixel 6 qui a un framerate de 90 Hz. La luminosité a été mesurée à 755 cd/m² à son pic lors de notre test et la technologie d’affichage OLED permet de profiter d’excellents contrastes et de noirs ultra-profonds.

Au niveau des capteurs photo, nous sommes en présence de deux modules : un capteur principal de 12,2 Mpx (f/1,7) et un ultra grand-angle de 12 Mpx (f/2,2) et 114°. Rien d’affriolant, et pourtant… Fin 2022, le vidéaste Marques Brownlee a organisé un blind test géant pour déterminer quel smartphone prenait les meilleures photos. Entre l’iPhone 14 Pro, le Samsung Galaxy S22 Ultra, le Google Pixel 7 Pro et le Huawei Mate 50 Pro, c’est bien le Google Pixel 6a qui est sorti vainqueur de la compétition.

Un succès dû à la polyvalence du Google Pixel 6a, en mode portrait, nuit ou ultra grand-angle, c’est un grand oui ! Les algorithmes de traitement d’image font aussi des merveilles en sublimant les carnations ou en améliorant la netteté des clichés. Enfin, vous bénéficiez de plusieurs fonctionnalités comme la gomme magique pour « truquer » vos clichés.

Les performances de la puce Google Tensor à l’honneur

La gamme des Google Pixel 6 a également fait grand bruit grâce à son processeur Google Tensor, annoncé comme étant le premier SoC entièrement conçu par la firme de Mountain View. En réalité, cette puce serait un dérivé de l’Exynos 2100 et serait donc issue d’une collaboration avec Samsung. Il n’empêche que les performances sont à la hauteur de ce qu’on attend d’un smartphone milieu de gamme, avec ce qu’il faut de puissance pour naviguer à l’aise et lancer les logiciels qu’on veut. Elle montre cependant ses limites sur les jeux gourmands qui peuvent faire grimper rapidement la chauffe.

On retrouve également 6 Go de RAM LPDDR5 et 128 Go de stockage, ce qui est largement suffisant pour stocker applications et photos en quantité. La plus grosse concession à accepter pour ce Google Pixel 6a serait au niveau de la batterie, l’autonomie mesurée à plus de 10 heures se trouve dans la fourchette basse par rapport à ce qu’on trouve ailleurs sur le marché. Quant à la recharge limitée à 18 W, elle est tout sauf rapide contrairement à ce qu’indique le constructeur.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Google Pixel 6a.

