Google apporte une fonction photo exclusive aux smartphones Honor

Honor dévoile une nouvelle fonction de son portfolio IA : AI Image to Video. Elle permet de transformer des photos en vidéos en quelques secondes.

Honor // Source : ElR – Frandroid

Si tout le monde a en tête Samsung lorsque l’on parle de fonctions IA sur smartphones, d’autres acteurs ne sont pas en reste et proposent des innovations intéressantes, notamment sur la partie photo.

C’est le cas de Honor qui après avoir pris le train en marche a annoncé investir 10 milliards de dollars dans l’IA sur les prochaines années. De ce travail apparaîssent déjà les fruits avec notamment AI Image to Video.

Du statique au mouvement en quelques instants

Conçue en partenariat avec Google, cette nouvelle fonction permet d’animer n’importe quel cliché pris avec un téléphone Honor compatible, en l’occurence les futur Honor 400 et 400 Pro qui seront présentés le 22 mai prochain.

La formule est la même que celle que l’on pouvait découvrir il y a quelques années via MyHeritage qui permettait de donner vie à ses photos d’ancêtres. Ici, on obtient une boucle de cinq secondes à partir de plans statiques. Honor met en avant la possibilité de retrouver du mouvement sur une scène que l’on aurait plutôt dû filmer que photographier, comme un saut en ski, par exemple.

Honor utilise le modèle Veo 2 de Google qu’il applique à des photos d’objets, portraits et paysages. Le rendu demande un certain temps, environ deux minutes à chaque fois. Cette fonction sera disponible sur les Honor 400 et 400 Pro, on ne sait pas si une mise à jour l’apportera aux Magic 7 Pro, par exemple.

Pour les utilisateurs qui mettront la main dessus, Honor accordera deux mois d’utilisation gratuite avec dix utilisations par jour. Par la suite, il faudra souscrire un abonnement auprès de Google, sans plus de précision pour le moment.