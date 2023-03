Efficace et pas cher, ce laptop i3 11e gen est bradé à un super prix (moins de 400 €)

Vous souhaitez investir dans un laptop avec de bonnes performances pour un rapport qualité-prix attractif, le Lenovo IdeaPad 3 (14ITL6) pourrait bien convenir. Il tombe à 399 euros contre 599 euros habituellement sur Amazon.

Le Lenovo IdeaPad 3 (14ITL6) propose une fiche technique très équilibrée. Avec un processeur Intel de onzième génération, il conviendra parfaitement à une utilisation bureautique. Il a l’avantage d’être compact pour plaire également aux utilisateurs nomades, mais plaira surtout pour son prix inférieur à 400 euros grâce à cette offre.

Le Lenovo IdeaPad 3 (14ITL6), c’est quoi ?

Un format compact avec un écran FHD de 14 pouces

Un processeur Intel Core de 11e génération

Avec 8 Go de RAM + SSD 256 Go

Au départ à 599,99 euros, puis maintenant affiché à un prix barré de 528,50 euros, le PC portable Lenovo IdeaPad 3 (14ITL6) est actuellement remisée à 399,99 euros sur le site d’Amazon.

En alternative moins chère, vous pouvez retrouver l’Asus VivoBook 14 (R1400) proposant quasi la même fiche technqque que le laptop précédent, mais pour moins de 350 euros sur Cdiscount.

Un petit écran de bonne facture

Le Lenovo IdeaPad 3 (14ITL6) est un ordinateur portable milieu de gamme au design plutôt réussi. Il opte pour un look simple et minimaliste avec un châssis robuste. Pour celles et ceux qui se déplacent souvent, il est assez facile à transporter grâce à ses 21 mm d’épaisseur et son poids de 1,4 kilo.

Même avec son poids plume, le laptop de Lenovo est bien équipé pour travailler depuis n’importe où. Il profite d’un écran Full HD de 14 pouces de bonne facture, avec des bordures assez affinées. La connectique n’a pas été mise de côté : on retrouve un port HDMI, un port USB-C Thunderbolt 4, deux ports USB-A, une carte MicroSD et une prise casque.

À l’aise pour les usages classiques

Sous le capot, on retrouve un Intel Core i3 de 11e génération (i3-1115G4) cadencé à 3 GHz et jusqu’à 4,1 GHz en mode TurboBoost, épaulé par 8 Go de RAM. On est loin de la configuration la plus puissante proposée par Lenovo, mais ce modèle est suffisamment performant pour les usages du quotidien. Pour ce prix, les télétravailleurs ou étudiants pourront tout à fait se satisfaire de cette puissance, surtout pour des tâches simples, allant de la bureautique, à la navigation web ou encore de jeux 2D.

Côté stockage, on a droit à un SSD de 256 Go, qui met à disposition une bonne capacité pour enregistrer tous vos fichiers, mais également de faire profiter de temps de chargement réduits et de lancements rapides de la machine. Pour tenir la cadence, l’IdeaPad 3 embarque une batterie de 38 W. Une capacité qui offre entre 6 et 10 heures selon votre utilisation d’après la marque. On appréciera surtout son chargeur 65 W qui délivre deux heures d’utilisation au bout de 15 minutes.

Pour moins de 500 euros, on retrouve d’autres références sur le marché tout aussi intéressantes. Pour les découvrir, nous vous invitons à lire notre guide des PC portables pas chers en 2023.

