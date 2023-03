Performant avec un bel écran, le Xiaomi Poco M5s ne vaut plus que 175 € grâce à cette offre

Poco n'est pas une enseigne très connue, il s'agit d'une filiale de Xiaomi qui commercialise des smartphones d'entrée de gamme, le plus souvent des Redmi customisés. En septembre 2022, deux nouveaux modèles Poco de la série M ont été commercialisés et l'un d'eux bénéficie en ce moment même d'une promotion. Le Xiaomi Poco M5s voit son prix passer de 229,90 euros à 175 euros sur Cdiscount dans sa version 64 Go.

Si le prix d’un smartphone ne dépasse pas les 200 euros, cela ne veut pas pour autant dire que celui-ci est en toc. Même pour ses références d’entrée de gamme, Xiaomi s’évertue à atteindre une qualité exemplaire au regard du prix, et le Poco M5s n’échappe pas à cette règle. Disponible en version 128 Go et 64 Go, c’est cette dernière version qui nous intéresse en ce moment, car elle profite d’une ristourne de 55 euros.

Le Xiaomi Poco M5s en quelques points

Un écran AMOLED en résolution Full HD+

Des performances correctes

Un appareil photo à 4 capteurs

Au lieu de 229,9 euros habituellement, le Xiaomi Poco M5s (64 Go) est maintenant disponible en promotion à 175 euros chez Cdiscount.

Un écran AMOLED de qualité

Alors que le Xiaomi Poco M5 se contente d’un écran LCD, le Poco M5s exhibe un écran AMOLED de 6,43 pouces en résolution FHD+ (2 400 x 1 080 pixels), ce qui nous donne 409 pixels par pouce. Pour un smartphone à ce prix-là, c’est tout à fait honorable. La luminosité maximale est annoncée à 1100 cd/m² et le rapport de contraste est établi à 4 500 000:1. Des chiffres qui font en même temps rêver et laissent songeur, si ces dernières données sont exactes, le Poco M5s ferait mieux que l’iPhone 14 alors qu’il coûte cinq fois moins cher.

Avec une telle qualité d’affichage, il ne faut cependant guère s’étonner que le taux de rafraîchissement reste bloqué à 60 Hz. De toute manière, le streaming et le gaming restent confortables. Avec la batterie de 5 000 mAh, vous pourrez compter sur une journée entière pour l’autonomie. Il faudra en revanche se contenter d’une charge rapide limitée à 33 W. À ce prix-là, on ne va tout de même pas faire la fine bouche.

Des performances qui tiennent la route

Le Xiaomi Poco M5s embarque un processeur à huit cœurs, un MediaTek Helio G95 qui est parfaitement taillé pour le gaming, mais incompatible avec la 5G. À titre de comparaison, ses performances égalent le processeur Qualcomm Snapdragon 765G qui équipe les Google Pixel 5. Il est également accompagné de 4 Go de RAM LPDDR4X qu’il est possible d’étendre jusqu’à 8 Go. Le Poco M5s s’essouffle donc rapidement pour le multitâche. Le stockage est quant à lui assuré par une mémoire ROM de 64 Go pouvant, elle aussi, être étendue jusqu’à 1 To.

La partie photo s’en tire pas mal non plus avec la présence de quatre modules au dos : un capteur principal de 64 Mpx (f/1.8), un ultra grand-angle de 8 Mpx (f/2,2), un capteur macro de 2 Mpx (f/2,4) et un capteur de profondeur de 2 Mpx (f/2,4). Vous disposez également d’un capteur frontal de 13 Mpx pour vos selfies. Les clichés sont finalement d’une qualité tout à fait correcte. Terminons sur la restitution audio qui nous fait serrer les dents avec des aigus agressifs et des basses absentes, c’est désagréable.

En regard du rapport de qualité-prix, on peut affirmer que ce Xiaomi Poco M5s est un bon choix étant donné que peu de smartphones peuvent être aussi qualitatifs à ce prix-là.

