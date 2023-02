Forfaits 4G : quelles sont les meilleures offres sans engagement du moment ? (février 2023)

Si vous êtes comme beaucoup à payer trop à payer trop cher votre forfait mobile, nous vous avons concocté une sélection des meilleurs deals du moment qui devrait vous aider à faire des économies.

Il y a toujours une bonne raison de changer son forfait mobile. Besoin de plus de Go, payer moins cher, bénéficier d’un meilleur réseau… les arguments ne manquent pas. Nous avons sélectionné les forfaits au meilleur rapport qualité-prix afin de vous aider dans votre choix.

Les meilleurs forfaits mobile de février 2023

RED by SFR : 160 Go à 15,99 euros par mois

RED by SFR est l’opérateur proposant le forfait 4G le plus conséquent pour son prix actuellement sur le marché. Il va vous permettre de profiter de tout votre environnement numérique en ligne sans crainte d’être trop limité et d’une connexion haut débit sur votre smartphone. Cela vous sera utile pour notamment pour regarder des séries Netflix, des vidéos YouTube ou naviguer sur le web et les réseaux sociaux. Vous pouvez même en faire profiter toute la famille ou vos amis grâce à la fonction de partage de connexion. Si vous dépassez la limite, du moins si vous y arrivez, le débit sera simplement réduit sans pour autant inclure de surfacturation. Notez que ce forfait sont accessibles en 5G pour 3 euros de plus par mois, même pour les anciens clients et les actuels.

En tant que forfait illimité, ce dernier propose les appels, SMS et MMS sans restrictions partout France Métropolitaine, dans les DOM ou en Union européenne. Le forfait prévoit également 24 Go à utiliser dans ces zones pour être un minimum autonome à l’étranger

Le tarif pour ce forfait 160 Go chez RED by SFR est de 15,99 euros par mois.

Cdiscount mobile : 30 Go à 6,99 euros par mois

Cdiscount Mobile fait partie de ses opérateurs ayant pour principal argument de proposer des forfaits au rapport Go-Prix défiant toute concurrence. Cette fois-ci, c’est un forfait de 30 Go à seulement 7,99 euros par mois qui est mis en avant. Son gros avantage est qu’il est disponible à ce prix pendant un temps indéterminé, ce qui fait de lui l’un des forfaits les plus avantageux du moment. Bien sûr, il est sans engagement, vous avez la possibilité de le changer à tout moment. Prévoyez aussi 8 Go de données 4G à utiliser depuis la majorité des pays européens et en DOM. Attention cependant, cette enveloppe n’est pas séparée du forfait.

L’opérateur utilise le réseau de Bouygues Télécom que ce soit pour la 4G que pour les communications. Cela tombe bien, car les appels, les SMS et les MMS sont illimités en France métropolitaine, dans les DOM ou en Union européenne.

Le forfait de 30 Go en série limitée chez Cdiscount Mobile est disponible à 6,99 euros par mois et pas que pendant la première année.

Auchan Télécom : 70 à 110 Go à partir de 9,99 euros par mois

Contrairement aux deux autres forfaits de cette sélection, celui d’Auchan Télécom met à disposition une enveloppe allant de 70 à 110 Go de données 4G à très bon prix et surtout sans aucun engagement. Bonne nouvelle aussi pour les plus voyageurs d’entre vous, car ce forfait vous fait profiter d’une enveloppe de 18 Go de 4G depuis l’Europe et les DOM.

Auchan Télécom bénéficie du réseau de Bouygues partout en France métropolitaine. Ce denier couvre d’ailleurs plus de 99 % du territoire en 4G. C’est aussi, selon l’Arcep, meilleur réseau concernant la qualité des communications. Cela tombe plutôt bien puisque ce forfait propose appels, des SMS et des MMS en illimités depuis la France, mais également vers l’Europe et les DOM. Cela comprend 30 destinations en Europe (27 pays de l’UE + Islande, Liechtenstein, Norvège) et 8 destinations en outre-mer.

En ce moment, le forfait ajustable d’Auchan Télécom sans engagement de 70 à 110 Go est à 9,99 euros par mois. Ce prix monte à 15,99 euros par mois si vous consommez l’intégralité de l’enveloppe.

Est-il possible de conserver son numéro ?

Quelle que soit l’offre que vous choisirez, il sera nécessaire de rajouter 10 euros au total de la commande pour obtenir votre nouvelle carte SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait d’ailleurs sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne (en appelant le 3179) lors de l’inscription.

Notez également que ces offres sont sans engagement et proposent de petits prix pendant une période d’un an. Le prix augmente par la suite et si ces futurs tarifs ne vous conviennent pas, vous pourrez alors choisir de migrer vers un nouvel opérateur pendant ou avant la fin de l’offre. Vous pouvez vous aider de notre outil dédié afin de vous créer un rappel.

