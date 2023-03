Un casque Bose à réduction de bruit à moins de 200 € ? C’est le super deal du jour !

Si vous souhaitez investir dans un casque à réduction de bruit sans payer le prix fort, le Bose QC Spécial Edition pourrait bien vous plaire. Copie du QC 45, ce casque est aujourd’hui disponible à 199 euros contre 269 euros habituellement.

Après avoir sorti son casque QuietComfort 45, Bose a dévoilé un autre modèle : QC Special Edition. Ce dernier reprend à l’identique les traits de son grand frère, mais aussi les fonctionnalités. On a droit à la présence d’une réduction de bruit active, d’un mode transparent et d’une bonne autonomie, le tout pour moins de 200 euros aujourd’hui grâce à cette remise de 25 %.

Les atouts du Bose QC Special Edition

Un casque confortable

La réduction de bruit efficace

La présence du mode transparence et le Bluetooth multipoint

Au lieu d’un prix barré à 269,99 euros, le casque Bose QuietComfort SE (avec une pochette de protection) revient à seulement 199 euros sur Boulanger. Il est également au même prix sur le site Darty.

Un casque agréable à porter

Tout comme le QC 45, le Bose QuietComfort Special Edition mise sur le confort. Avec son circum-aural, les écouteurs englobent toute l’oreille et sont agréables à porter, même sur la durée. Ses coussinets à mémoire de forme sont aussi là pour maximiser le confort de l’ensemble, qui ne pèse que 240 g.

Bose annonce une durée d’utilisation de 24 heures avec le système de réduction de bruit activé. Il est même compatible avec la charge rapide. Au bout de 15 minutes de recharge (via USB-C), vous gagnerez trois heures d’écoute supplémentaire. Pour le recharger à 100 %, il faudra compter 2 h 30 minutes.

Capable de réduire les bruits environnants

Le QC Special Edition propose lui aussi un système de réduction de bruit active. Pour cela, le casque intègre quatre microphones externes, en plus des micros internes chargés de réduire les bruits résiduels qui n’auraient pas été gommés par l’isolation passive permise par le format circum-aural. Dans les faits, la réduction de bruit se montre très efficace et atténuera très bien les sons de la circulation, dans le train ou encore ceux qui nous perturbent un peu dans l’open space. En revanche, contrairement à certains concurrents, elle ne pourra pas être modulée : soit elle est activée, soit elle ne l’est pas.

On apprécie la présence d’un mode transparence qui permettra d’entendre distinctement les bruits autour de vous, sans devoir ôter le casque de vos oreilles. Côté son, il sera de bonne qualité et la présence d’un égaliseur va permettre de moduler la signature sonore du casque à sa guise. Et si vous souhaitez pouvoir connecter le QC SE simultanément à deux appareils (un ordinateur et un smartphone, par exemple), vous pourrez aisément le faire grâce au Bluetooth multipoint. Le basculement d’une source à l’autre sera très fluide.

