Bose préparerait le casque à réduction de bruit ultime en réunissant ses deux gammes

Bose préparerait un prochain casque Bluetooth à réduction de bruit active : le QuietComfort Ultra. S'il semble encore en développement, son design s'inspire des deux modèles précédents du constructeur.

Le prochain casque de Bose pourrait fusionner le design des deux derniers modèles de la marque, si l’on en croit cette rumeur. Vendredi 24 février, le leaker Kuba Wojciechowski a publié sur son compte Twitter une image d’un prochain casque Bluetooth à réduction de bruit active signé du logo de la marque américaine spécialisée dans l’audio : le « QuietComfort Ultra ».

Nom de code : « Étoile solitaire », selon cette source. Un modèle « Ultra » qui pourrait être le successeur du QuietComfort 45, sorti en 2021… tout en récupérant le design d’une autre gamme de casques Bose.

Des coques semblables au Bose NC 700…

Pour le moment, tout ce que l’on sait de ce casque tient dans deux tweets de Kuba Wojciechowski. En plus de révéler le nom du casque, son premier tweet s’accompagne d’un visuel sous forme de rendu 3D d’un prototype : de couleur noire, on observe un produit assez comparable au modèle Headphones 700 de Bose, sorti en 2019.

La courbure des coques est identique, de même que les coussins d’oreilles, le placement du port USB-C et celui des deux boutons visibles sur l’extérieur d’une des coques du casque (probablement dédié à l’allumage, le contrôle de la réduction de bruit active et l’activation d’un assistant vocal). Un second tweet, avec un autre rendu 3D, révèle quant à lui le même modèle en blanc, d’un autre angle, avec la même entrée mini-jack 2,5 mm du NC 700.

Leak: Bose QuietComfort Ultra (codename "Lone Starr") – new flagship ANC headphones from Bose! pic.twitter.com/YudLpHy2b5 — Kuba Wojciechowski 🌺 (@Za_Raczke) February 23, 2023

… avec un arceau inspiré du Bose QC 45

La vraie différence se trouve pourtant dans le design de l’arceau. Alors que celui du NC 700 s’étend jusqu’aux coques, permettant de les faire glisser le long des tiges de cet arceau pour régler la largeur du casque, ce QC Ultra reviendrait à un mécanisme plus classique : deux morceaux en forme de fourches viennent relier l’arceau aux coques, comme sur le QC 45. Régler la largeur du produit semble se faire en glissant la fourche à l’extérieur ou à l’intérieur de l’arceau.

On ignore par ailleurs si l’arceau pourra se plier. Une trace de séparation au-dessus de la fourche semble indiquer une séparation. Néanmoins, on ignore si elle servira seulement à faire pivoter les oreillettes ou également à plier l’arceau comme sur le Bose QC 45. Le coussin de l’arceau semble pourtant plus épais que sur les deux modèles précédents, imitant un peu le design du concurrent principal de Bose dans le haut de gamme : le Sony WH-1000XM5.

Peu d’informations, mais un leaker sérieux

On ne sait pourtant encore rien de la gamme et du segment sur lequel pourrait se positionner ce modèle, bien que le terme « Ultra » laisse penser à un modèle haut de gamme destiné à concurrencer le dernier casque de Sony. Kuba Wojciechowski prévient n’avoir que très peu d’informations, précisant que ce Bose QC Ultra serait « au tout début de son développement ». Notons également que ce modèle pourrait réunir les deux gammes actuelles de casques à réduction de bruit du constructeur : le Headphones 700 — plus orienté design — et les Bose QuietComfort — plus orientés pratique, avec leurs boutons physiques. Bose avait frappé fort en fin d’année dernière en proposant la meilleure réduction de bruit du marché non pas sur un casque, mais sur de simples écouteurs, les Bose QuietComfort Earbuds II. On peut donc s’attendre à ce que le Bose QC Ultra profite lui aussi de cette excellente réduction de bruit.

On peut toutefois placer sa confiance dans ce leaker : début février, il avait notamment dévoilé des images du Sony WH-CH520N, le nouveau casque de milieu de gamme du constructeur japonais annoncé le 21 février dernier.

