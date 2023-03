LG Gram 16 : ce puissant laptop poids plume coûte 500 € de moins aujourd’hui

Très léger avec son poids de 1,19 kg seulement, le PC portable LG Gram 16 se destine tout particulièrement aux utilisateurs amenés à se déplacer au quotidien. S'il vous fait de l'œil, vous pourrez l'acquérir pour 1 099 euros au lieu de 1 599 euros sur Boulanger.

C’est en 2015 que LG a révélé sa gamme « Gram », qui comportait déjà à l’époque des PC portables très légers et parfaitement calibrés pour les utilisateurs nomades. Aujourd’hui, la marque continue de concevoir des ultraportables très fins dont le poids ne dépasse pas les 1,5 kg. Le modèle LG Gram 16 fait partie de ces références étonnantes, et malgré son poids plume, sa fiche technique n’a pas du tout été négligée. Actuellement, ce modèle original coûte 500 euros de moins.

Les points essentiels du LG Gram 16

Un laptop léger de 1,19 kg

Une dalle de 16 pouces au format 16:10

Combo i5 de 12e gen + 16 Go de RAM + SSD de 512 Go

Lancé à 1 599 euros, puis réduit à 1 199 euros, le PC portable LG Gram 16 est désormais proposé à 1 099 euros sur Boulanger.

Un poids plume ultra-pratique

Son petit nom, « Gram », semble l’indiquer : le PC portable LG Gram 6 est très léger. Il n’y a qu’à voir son poids : 1,19 kg seulement sur la balance, ce qui le rend très facilement transportable en déplacement. Les travailleurs nomades apprécieront. De plus, il ne prendra pas beaucoup de place dans votre sac puisque son épaisseur ne dépasse pas les 17 cm. Pour offrir une telle finesse, LG a misé sur un châssis composé d’un alliage en aluminium, réputé pour sa légèreté, mais qui est aussi capable de résister aux chocs. En revanche, comme nous l’avons noté dans notre test, le châssis LG Gram 16 est tellement souple qu’il a tendance à s’affaisser légèrement sous la pression des doigts. On veillera donc à ménager ce PC portable qui peut s’avérer fragile.

Par ailleurs, le LG Gram 16 a beau être très léger, il n’est pas pour autant petit : il embarque tout de même une dalle de 16 pouces, soit une diagonale confortable pour travailler efficacement. S’agissant de cet écran, encadré de bordures très fines, il propose également une définition QHD (2 560 x 1 600 pixels) très appréciable avec un format 16:10. Le design sera de son côté très minimaliste, voire un peu austère pour celles et ceux qui n’aiment pas trop les machines visuellement trop sobres.

Léger, mais puissant

Le LG Gram 16 est capable de délivrer une belle puissance grâce à son processeur Intel Core i5 1240P, cadencé à 3,4 GHz (boost jusqu’à 4,7 GHz) et épaulé par 16 Go de mémoire vive. Une telle configuration vous permettra d’enchaîner les tâches de bureautique avec fluidité, et même de faire du multitâche. Il sera également possible de faire du montage vidéo et photo de manière plutôt efficace. Le SSD de 512 Go permettra de son côté de stocker un grand nombre de contenus, mais aussi d’assurer des lancements rapides de la machine ainsi que des temps de chargement réduits. Toutefois, ce LG Gram 16 n’a pas vocation à être utilisé pour du gaming. Il est, en effet, dépourvu de carte graphique dédiée, même si son contrôleur Iris Xe Graphics est capable de faire tourner quelques titres peu gourmands en ressources.

Enfin, concernant son autonomie, LG promet une durée d’utilisation de 19 heures, mais celle-ci variera évidemment en fonction de vos usages. De plus, ce laptop n’est pas avare en connectique puisqu’il comporte deux ports USB 3.2, un lecteur de cartes microSD, deux ports USB-C compatibles Thunderbolt 4 et Power Delivery, une sortie combo jack et un port HDMI.

