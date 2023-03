L’offre fibre Freebox Delta fait le plein de SVOD sans surcoût (Netflix, Prime Video, Disney+, Canal…)

Vous êtes éligible à la fibre et vous souhaitez changer de box ? Free propose sa Freebox Delta, une solution complète à tout point de vue, qui offre un très bon rapport qualité-prix aujourd’hui grâce aux nombreux abonnements de SVOD qu'elle inclut.

Si vous avez une utilisation intensive de votre réseau, il est important de choisir une box internet de qualité proposant des débits élevés ainsi qu’une compatibilité avec la fibre et la norme Wi-Fi 6E. Ça tombe bien puisque l’offre proposée par Free répond à ses critères pour vous donner le plaisir de télécharger des fichiers, de streamer des vidéos, le tout sans latence. La Freebox Delta comprend à présent un service VOD fortement enrichi par l’apport de la TV par Canal, un accès à Netflix, Disney+, Apple TV+ et même Canal+ Series avec 12 mois d’abonnement offerts. On vous dit tout ce qu’il y a à savoir dans cet article.

Qu’est-ce que propose la Freebox Delta ?

Un accès à la fibre avec un débit jusqu’à 700 Mb/s

Compatible avec le Wi-Fi 6E et l’apport de la technologie 10G EPON

Le Player TV Pop qui donne accès à des milliers d’applications sur votre TV

Accès à un catalogue SVOD complet (Netflix, Prime Vidéo, Disney+, etc.)

En ce moment, l’opérateur Free propose sa Freebox Delta avec Player Pop et un catalogue complet de SVOD à seulement 39,99 euros par mois pendant 1 an, puis à 49,99 euros/mois. Si l’augmentation ne vous convient pas, vous pourrez à tout moment résilier votre offre sans engagement.

Une box perfomante mise à jour

Présenté en 2018, la Freebox Delta a été mise à jour et passe au Wi-Fi 6E pour profiter au maximum de la fibre sur toutes les bandes de fréquence. D’ailleurs, elle a la particularité d’intégrer la technologie Fibre 10G EPON permettant d’atteindre jusqu’à 8Gbit/s en vitesse de téléchargement et jusqu’à 700 Mbit/s en débit montant. Des performances de hautes volées, mais si vous n’êtes pas reliées à la Fibre, Free a pensé à inclure un module 4G qui vient se combiner à l’ADSL pour proposer un débit plus important, mais limité à 250 Go par mois. Et pour couronner le tout, un répéteur est inclus pour accroître la distance de votre réseau sans fil à domicile. À noter, elle inclut les appels vers les mobiles en France métropolitaine, DOM et certaines destinations comme les États-Unis, la Chine, le Canada et le Cambodge ainsi que vers les fixes de plus de 110 destinations.

Cette offre comprend aussi un Player Pop. Il s’agit du boîtier multimédia de Free qui une fois branché à votre TV donne accès à tous vos bouquets TV ainsi qu’à l’ensemble des plateformes de SVOD compatibles. Ce player tourne sous Android TV avec une interface maison made in Free, intégrant un catalogue d’applications bien fournie du système d’exploitation via Google Play. Le Player Pop est compatible 4K HDR Dolby Vision et Dolby Atmos pour une expérience TV complète.

Une offre complète : accès à de nombreuses applications TV/VOD

Free va encore plus loin en incluant l’interface OQEE. Cette dernière permet un contrôle total de son expérience TV via le contrôle du direct, le start-over, l’ensemble des catalogues TV en replay et l’enregistrement de programme. Elle a surtout l’avantage de proposer 270 chaînes TV dont les chaînes TV by CANAL. Et, avec OQEE Ciné, le nouveau service de vidéo à la demande, plus de 300 films et séries, à regarder en illimité et gratuitement sur votre TV. Il sera d’ailleurs possible d’y accéder depuis l’application OQEE by Free.

Cette offre inclut également des services de VOD comme Netflix et Prime Vidéo. Il est d’ailleurs possible de fusionner ses comptes si on les possède déjà pour ne pas payer deux abonnements. Canal+ Séries fait aussi son entrée avec 12 mois d’abonnement offerts avant de s’arrêter automatiquement. Enfin, c’est Disney+ et Apple TV+ qui sont disponibles gratuitement pendant 3 mois avant de passer respectivement à 8,99 euros par mois et 6,99 euros par mois.

Tant de possibilité avec la box Delta, qu’elle permet aussi de piloter vos objets connectés compatibles comme son éclairage grâce aux commandes vocales. Un abonnement illimité au service Cafeyn est aussi compris et vous permet d’avoir accès à l’ensemble de la Presse française depuis n’importe quel appareil. Enfin, les fans de foot seront ravis d’apprendre qu’un accès à l’application Free Ligue 1 est également possible, sur smartphone et TV, avec notamment la Diffusion d’extraits des matches en quasi direct.

Afin de découvrir les autres offres disponibles sur le marché, nous vous invitons à consulter notre comparateur des meilleures offres ADSL et Fibre du moment !

Les meilleures Box Internet Fibre, Câble RED box Fibre Débit jusqu'à 500 Mb/s Sans Player TV Téléphonie vers 100 destinations 18,99€ 28,99€ Un mois offert Découvrir Fibre, Câble SFR Fibre Starter Débit jusqu'à 500 Mb/s 160 chaînes de TV incluses Téléphonie vers 100 destinations 19,99€ 34,99€ Pendant 12 mois Découvrir Fibre Bbox fit Fibre Débit jusqu'à 400 Mb/s Sans Player TV Téléphonie vers 110 destinations 16,99€ 31,99€ Pendant 12 mois Découvrir Toutes les box internet

