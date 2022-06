La Freebox Delta passe à la vitesse supérieur avec le Wi-Fi 6E

Free vient d'annoncer le passage de la Freebox Delta au Wi-Fi 6E pour profiter au maximum de la fibre sur toutes les bandes de fréquence.

Après Bouygues et Orange, c’est au tour de Free de passer au Wi-Fi 6E. Le fournisseur d’accès à Internet vient d’annoncer la mise à jour du Server de sa Freebox Delta, « combinant la toute dernière génération de Wi-Fi à la Fibre la plus rapide sur les débits en 2021 » (avant l’arrivée de la SFR Box 8X).

Jusqu’à présent limitée au Wi-Fi 5, la Freebox Delta passe donc directement au Wi-Fi 6E, la dernière génération de réseau local sans fil à l’heure actuelle, exploitant non seulement les bandes de fréquences 2,4 et 5 GHz (comme les générations précédentes), mais aussi la bande des 6 GHz. Cela permet essentiellement d’éviter les interférences entre les différents appareils dans les zones à forte densité et ainsi assurer une meilleure connexion et éviter la congestion.

Grâce à cela, Free affirme que la Freebox Delta peut atteindre des débits allant jusqu’à 2,5 Gbit/s en débit partagé (sur deux appareils en simultané), soit 3 fois plus qu’en Wi-Fi 5.

Payant pour les anciens abonnés

Cette nouvelle génération de Server Freebox Delta est disponible dès aujourd’hui pour les nouveaux abonnés, mais il s’agit d’une amélioration matérielle et non d’une simple mise à jour logicielle. Il est donc nécessaire pour les abonnés actuels de faire une demande pour échanger leur Freebox Delta, ce qui leur coûtera 49 euros. Contacté par nos soins, Free nous a confirmé qu’aucun geste commercial n’est prévu pour les personnes ayant souscrit un abonnement très récemment.

Contrairement à Orange qui facture 5 euros supplémentaires à ses abonnés désirant une Livebox 6 compatible Wi-Fi 6E, Free « demeure fidèle à sa volonté d’inclure les dernières innovations dans ses forfaits sans toucher à leur tarif » et n’augmente pas le prix de son forfait. Le forfait Freebox Delta reste donc à 49,99 euros par mois (39,99 euros la première année).

Pas de répéteurs ?

Pour celles et ceux dont le logement est particulièrement grand en revanche, Free propose des répéteurs Wi-Fi Pop qui sont actuellement limités au Wi-Fi 5. La marque n’a pas encore annoncé de mise à jour de ce système maillé afin de le faire passer à la dernière génération de Wi-Fi.

