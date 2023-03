Le Galaxy S22 chute quasi au même prix que le A54, le nouveau milieu de gamme de Samsung

Si le Samsung Galaxy S23 vient d'être lancé, son prédécesseur, le S22, reste une valeur sûre. Il devient même encore plus recommandable actuellement grâce à son prix, qui passe de 809 euros à 519 euros chez SFR et RED by SFR. C'est seulement quelques euros de plus que le nouveau Galaxy A54 sorti aujourd'hui.

Au début de l’année, Samsung a dévoilé son tout nouveau Galaxy S23. Cependant, cette sortie très attendue ne veut pas dire que son prédécesseur, le Galaxy S22, est déjà démodé, bien au contraire. L’ancien fleuron de la marque, doté d’un écran 120 Hz et d’une belle puissance, reste une référence que l’on recommande chaudement. Et, c’est encore plus le cas en ce moment puisqu’il coûte le prix d’un bon smartphone milieu de gamme de 2023.

Les points forts du Samsung Galaxy S22

Une dalle OLED de 6,1 pouces rafraîchie à 120 Hz

Une puissante puce Exynos 2200

Un module photo polyvalent

Initialement proposé à 809 euros, le Samsung Galaxy S22 peut désormais vous revenir à seulement 519 euros chez SFR et RED by SFR grâce à une réduction doublée d’une ODR de 100 euros, valable jusqu’au 30 avril 2023.

Un écran OLED qui fait son petit effet

Qui dit smartphone premium, dit (normalement) finitions ultra-soignées. Le Samsung Galaxy S22 remplit cette mission avec son dos en verre lisse allergique aux traces de doigts, sa tranche en aluminium ou encore son aspect global premium et très épuré. Le S22 a aussi l’avantage d’être plutôt compact avec son écran de 6,1 pouces, une diagonale qui permet de glisser le smartphone dans une poche facilement.

Mais l’un des principaux atouts de ce design reste tout de même cette dalle AMOLED, encadrée de très fines bordures, et dotée d’une définition Full HD+ (soit 2 340 x 1 080 pixels). Cet écran bénéficie également d’un taux de rafraîchissement adaptatif pouvant grimper jusqu’à 120 Hz, soit l’assurance d’une navigation et d’un affichage très fluide. Le tout est par ailleurs protégé par du Corning Gorilla Glass Victus, soit un verre très résistant.

Une belle puissance et un module photo polyvalent

Côté puissance, le Galaxy S22 est propulsé par un SoC Exynos 2200 gravé en 4 nm (et compatible 5G), qui offre de belles performances dans le multitâche. Les applications gourmandes tourneront quant à elle sans accroc. Malheureusement, les résultats sont moins bons côté performances graphiques, et quelques ralentissements sont à craindre sur certains jeux, comme Fortnite. Android 12, avec l’interface One UI 4, promet en revanche une expérience utilisateur bien fluide.

Qu’en est-il de ses capacités en photo ? Il faut dire que le Samsung Galaxy S22 marque des points grâce à ses trois capteurs de 50 + 12 + 10 mégapixels (grand-angle, ultra grand-angle et téléobjectif x3) nichés sur la tranche gauche de l’appareil. Le smartphone fournit donc une belle polyvalence, avec une mention spéciale pour le bon niveau de détails repéré sur les clichés capturés par le capteur principal. Bref, on a là un bon photophone, même si sa gestion de la plage dynamique est parfois inégale sur plusieurs objectifs, comme nous l’avons remarqué lors de notre test.

Une autonomie moyenne

L’un des uniques bémols du S22, c’est bel et bien son autonomie, comme ce fut déjà le cas pour d’autres Galaxy S. En effet, sa batterie de 3 700 mAh ne permettra pas au smartphone de tenir une journée complète avec une utilisation intensive. On pourra toutefois se consoler avec la charge rapide (jusqu’à 25 W) et la charge sans fil, qui sont bien présentes, mais il faudra veiller à garder son chargeur près de soi, au cas où.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy S22.

Si vous hésitez encore et que vous souhaitez découvrir les autres modèles de la marque, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Samsung Galaxy du moment.

