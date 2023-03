Scooter 3 Lite : Xiaomi baisse de 100 € le prix de sa trottinette électrique abordable

Les trottinettes électriques ont depuis quelques années envahi nos paysages urbains pour le plus grand plaisir des adeptes de la mobilité douce. Il faut dire que ces véhicules sont bien pratiques pour éviter les embouteillages ou l'enfer des transports en commun. Parmi les modèles les plus abordables, on trouve la Xiaomi Electric Scooter 3 dont le prix est en ce moment de 349 euros au lieu de 449 euros en boutique officielle.

Sur le marché des trottinettes électriques, deux enseignes chinoises se démarquent dans le haut du panier : Ninebot et Xiaomi. C’est Xiaomi qui est d’ailleurs le plus gros vendeur de trottinettes électriques au monde, avec une gamme de modèles accessibles pour tous les prix et qui se renouvelle régulièrement. Parmi les références les plus abordables, on retrouve la Xiaomi Electric Scooter 3 Lite, qui profite en ce moment d’une réduction de 100 euros sur le site officiel de la marque.

La Xiaomi Electric Scooter 3 Lite en quelques points

Vitesse de pointe à 25 km/h

Seulement 13 kg sur la balance

Une autonomie annoncée de 20 km

Au lieu de 449 euros habituellement, la Xiaomi Electric Scooter 3 Lite est maintenant disponible en promotion à 349 euros en boutique officielle. Ajoutez-la simplement dans votre panier pour avoir droit à la remise de 100 euros.

Une version allégée avec quelques nouveautés

Il y a quelques mois, Xiaomi commercialisait l’Electric Scooter 3 Lite, une version plus légère et plus abordable de la Mi Electric Scooter 3 sortie l’année d’avant. Si Lite est dans le nom, c’est évidemment qu’il va falloir passer par des compromis par rapport au modèle original. D’autre part, les dimensions n’ont été que très peu réduites, le poids passe par exemple de 13,2 kg à 13 kg et la trottinette Lite est même plus grande de 20 cm avec un cadre en aluminium plus fin.

La Xiaomi Electric Scooter 3 Lite embarque tout de même quelques améliorations, à commencer par un écran d’affichage plus grand et lumineux. Vous pouvez d’ailleurs toujours l’utiliser avec l’application dédiée sur votre smartphone pour avoir un œil sur vos données de conduite. Le système de pliage a également été simplifié avec une boucle de connexion. Quant au plateau, il supporte toujours un poids maximal de 100 kg et a été élargi d’un centimètre.

Elle tient la route mais est moins efficace que sa grande sœur

Cette trottinette fonctionne avec un moteur de 300 W, mais gère moins bien les pentes que la Mi Electric Scooter 3, cette dernière peut grimper des pentes à 16 % maximum alors que la Lite est limitée aux pentes à 14 %. Pour la conduite, elle peut atteindre la limite légale des 25 km/h mais on regrette un freinage moins efficace, celui-ci étant géré par un levier sur le guidon et un frein à tambour à l’arrière.

La vitesse peut être réglée selon trois modes : le mode piéton à 6 km/h, le mode standard à 15 km/h et le mode sport à 25 km/h. Enfin, le plus gros compromis a été fait au niveau de l’autonomie, l’Electric Scooter 3 Lite embarque une batterie de 5 200 mAh au lieu de 7 650 mAh pour son aînée. L’autonomie est annoncée à 20 km par le constructeur, mais cela dépend de plusieurs facteurs (vitesse, pentes, poids du conducteur, météo), pariez donc pour un bon 15 km. Reste que pour une trottinette moins chère que le modèle original, cela reste honnête.

