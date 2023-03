Valve baisse le prix du Steam Deck pour le premier anniversaire de sa console portable

Cela fait maintenant une année que Valve Corporation a insufflé une nouvelle révolution pour les jeux PC en sortant le Steam Deck, une console moitié PC, moitié portable. L'idée d'emmener ses jeux PC partout en a séduit plus d'un et malgré quelques défauts, cette console est un succès commercial avec le million de ventes dépassé quelques mois après son lancement. À l'occasion de sa première bougie, les trois versions du Steam Deck profitent d'une ristourne de 10 %.

Après une traversée du désert provoquée par la Nintendo Switch et le gaming mobile, les consoles portables ont eu besoin de se renouveler et de retrouver un public. L’année 2022 a été le point de départ d’une nouvelle génération de consoles portables avec la sortie de la Logitech G Cloud, du Valve Steam Deck et bientôt de la Razer Edge prévue pour 2023. La Valve Steam Deck est à l’honneur cette semaine puisque pour fêter son premier anniversaire, les consoles en 64 Go, 256 Go et 512 Go vous font profiter d’une réduction de 10 %.

Jusqu’au 23 mars à 18h, les trois versions du Valve Steam Deck sont en promotion : la version 64 Go passe de 419 euros à 377,10 euros, la version 256 Go de 549 euros à 494,10 euros et la version 512 Go de 679 euros à 611,10 euros.

Grâce à cette promotion du Steam Deck, vous pouvez alors en profiter pour prendre une carte microSD pour augmenter le stockage. En ce moment sur Amazon, la Samsung Evo Plus de 256 Go est à 27,50 euros et le modèle 512 Go à 63 euros.

Comme un PC portable miniature dans un gros châssis

À première vue, le Steam Deck impressionne, et pas seulement parce qu’il s’agit d’une console portable capable de faire tourner des jeux PC. Le châssis, en plastique cheap au passage, est large de 30 cm et est garni de contrôles à foison. On dirait une manette Xbox premium avec les sticks analogiques, la croix directionnelle, quatre boutons d’action, quatre gâchettes, quatre contrôles arrière. Sans compter qu’on a aussi deux pavés tactiles et un large écran LCD tactile au centre, de quoi se perdre rapidement. La console est cependant relativement légère et les contrôles simples d’accès.

Comme indiqué plus haut, l’écran utilise un affichage LCD, on n’est donc pas sur de la qualité optimale. La dalle de 7 pouces affiche une résolution proche de la HD (1 280 x 800 pixels) et avec un taux de rafraîchissement bloqué à 60 Hz. La luminosité de 475 cd/m², le rapport de contraste et la colorimétrie mesurés durant notre test nous confirment que la qualité d’affichage a été un peu mise de côté dans les choix budgétaires. À ce prix, on aurait préféré une dalle OLED. Néanmoins, nous ne sommes pas non plus en présence d’une console low-tier, loin de là.

Une excellente expérience gaming

Le plus gros atout du Steam Deck de Valve réside dans ses performances, excellentes, et même étonnantes au regard de la taille de la machine. Et pour cause, le processeur est similaire à ce qui est utilisé pour les consoles dernière génération de Sony et Microsoft. Le processeur AMD est basé sur les architectures Zen 2 et RDNA 2 et est assisté par 16 Go de RAM LPDDR5. Le stockage est géré par une mémoire eMMC, un SSD NVMe PCIe Gen 3 x2 ou x4 selon la version de la console.

Vous avez ici un monstre de puissance capable de faire tourner n’importe quel jeu, ce pour quoi cette console a d’ailleurs été conçue. Mais autant de puissance génère beaucoup de chaleur, vous aurez donc droit à une ventilation particulièrement bruyante. Quant à l’autonomie, celle-ci varie selon les titres auxquels vous jouez et peut aller de 2 à 8 heures. Cela paraît peu, mais sachant que la Nintendo Switch a quasiment la même endurance et que la Valve Steam Deck a pour but de faire tourner des jeux plus gourmands que ceux de Big N, donc cela paraît honnête.

