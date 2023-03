Un TV QLED 4K de 65 pouces à moins de 550 €, c’est possible avec ce modèle TCL

Un grand TV trônant au milieu de votre salon a de quoi faire rêver, mais les prix sont souvent trop élevés pour vos moyens. Mais là où LG, Samsung et compagnie proposent des dalles onéreuses, le chinois TCL se démarque en proposant des TV à des tarifs agressifs. Comme pour ce TV QLED 4K de 65 pouces, lancée à 899 euros et maintenant disponible pour seulement 527 euros sur Cdiscount.

Sur le marché des TV, deux technologies d’affichage se font face : l’OLED et la QLED. Alors que l’OLED fonctionne avec des pixels auto-émissifs, la QLED reprend le même fonctionnement que la LED avec un rétroéclairage par diodes, à la seule différence qu’elle y ajoute une filtration des couleurs par points quantiques, donnant une meilleure luminosité et un meilleur rapport de contraste. Quelques modèles sont à un prix tout à fait accessible, comme le TCL 65QLED760 qui profite d’une réduction de 372 € sur Cdiscount.

Le TCL 65QLED760 en quelques points

Un grand écran QLED 4K

Les ports HDMI 2.1 et la compatibilité VRR

Un excellent rapport qualité-prix

Lancé à un prix de 899 euros, le TCL 65QLED760 est maintenant disponible en promotion à 527 euros chez Cdiscount, grâce à une promotion et cette offre de remboursement valable jusqu’au 30 avril prochain.

Une dalle de 65 pouces en résolution 4K

Malgré ses tarifs abordables, TCL parvient à proposer des TV de bonne facture vous faisant profiter des dernières technologies d’affichages et de nombreuses fonctionnalités. Avec sa diagonale de 65 pouces (165 cm) et sa résolution en UHD 4K (3840 x 2160 pixels), ce téléviseur est idéal pour s’immerger dans votre contenu. D’autant plus qu’il est compatible avec les formats HDR10 et HDR10+ qui améliore encore plus le rendu de votre image et la rend plus dynamique en élargissant la plage de luminosité.

La partie audio est délivrée par deux haut-parleurs de 10 à 20 W compatible avec le format Dolby Atmos qui vous offre un son spatialisé pour être immergé comme jamais dans votre film. Pour plus de puissance, on ne peut que vous conseiller de compléter votre équipement avec une barre de son qui pourra se connecter à cette TV via une entrée HDMI eARC. Vous verrez que passer d’une puissance de 10 W à environ 300 W, ça fait quelque chose.

Une TV polyvalente

Comme pour tous les derniers modèles de TV, TCL inclut une fonction Smart TV à celle-ci utilisant le logiciel Google TV. Ce dernier donne accès à toutes les plateformes de SVOD telles que Netflix, Amazon Prime Video et Disney+. Vous pouvez même aller sur le Google Play Store et installer plusieurs applications tierces. Comme pour une Android TV, la navigation est simple et fluide et avec le micro intégré dans le téléviseur, vous pouvez la contrôler à la voix avec l’assistant Google.

Enfin, ce TV est également adapté pour le gaming, d’une part grâce à ses trois ports HDMI 2.1, d’autre part avec la compatibilité VRR qui synchronise les performances de l’écran avec ceux de la carte graphique de votre console. En revanche, le taux de rafraîchissement de ne dépasse pas les 60 Hz, il n’est donc pas vraiment adapté aux jeux compétitifs bien nerveux comme certains FPS. Pour rattraper le coup, TCL a ajouté une fonction ALLM qui réduit considérablement l’input lag.

Afin de comparer la TCL 65QLED760 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures TV TCL du moment.

