Dell XPS 13 Plus : cet ultrabook premium avec un i5-12e gen est 450 € moins cher

Dell est rapidement devenu incontournable avec son XPS 13. Le modèle Plus s’offre un nouveau look plus attrayant tout en restant puissant. Aujourd'hui, il vous revient à 799,27 euros dans sa configuration avec un i5 12e gen, contre 1 248,64 euros au départ grâce à cette offre sur le site officiel du fabricant.

Depuis sa sortie, le PC portable XPS 13 est très apprécié. Il faut dire qu’il n’a pas cessé d’être mis à jour, afin de répondre au mieux aux exigences des utilisateurs et des utilisatrices. En concevant son modèle Plus, le constructeur américain revoit le design de son PC portable et intègre un processeur plus puissant. Cette gamme est assez onéreuse, mais actuellement le XPS 13 Plus 9320 profite de 449 euros de remise.

Les atouts du Dell XPS 13 Plus

Un design magnifique

Une dalle FHD de 13 pouces très lumineuse

Un processeur i5 de 12e gen + 8 Go RAM + 512 Go SSD

Une autonomie confortable

Proposé à 1 248,64 euros, puis remisé à 999 euros, le Dell XPS 13 Plus (9320) tombe à 799,27 euros grâce au code SAVE250XPSFR sur le site du constructeur.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Dell XPS 13 Plus 9320. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter le Dell XPS 13 Plus 9320 au meilleur prix ?

Un design qui fait son effet, mais qui n’est pas parfait

Sur le XPS 13 Plus, Dell revoit la conception de son best-seller dans l’idée de faire disparaitre tout ce qui peut sembler superflu. Il met en avant un look plus épuré et s’inscrit comme un véritable ultrabook premium, et cela saute aux yeux lorsque l’on regarde d’un plus près. Le design est réussi sur cet ultrabook de 1,24 kg. Il ne manque pas d’élégance avec son châssis en verre et aluminium de 15,28 mm d’épaisseur seulement. Une fois déplié, il laisse découvrir un clavier bord à bord aux touches élargies et rétroéclairées, ainsi qu’un touchpad en verre à niveau de la coque pour une impression de continuité.

Pour offrir un tel design, il a fallu faire quelques concessions, notamment au niveau de la connectique. On retrouve de chaque côté un port Thunderbolt 4 (USB-C) avec DisplayPort et Power Delivery, et c’est tout… D’ailleurs, cette version perd le port de carte microSD et le port jack. Au niveau de l’affichage, il dispose d’une dalle IPS LCD en définition FHD+ (1 900 x 1 200 pixels) sur 13,4 pouces. Résultat : l’écran est très lumineux et un plaisir à regarder, même si sa calibration n’est pas la plus parfaite. Finalement, le seul bémol reste son taux de rafraîchissement limité à 60 Hz.

Un ultrabook efficace et endurant

Pour assurer au quotidien, le Dell XPS 13 Plus s’équipe d’un processeur Intel Core i5-1240P cadencé jusqu’à 4,40 GHz Turbo. Avec cette configuration, le laptop sera capable de faire tourner avec fluidité vos applications sans problème. En revanche, il ne faudra pas compter sur ce PC pour la moindre tâche graphique intensive, sa puce Intel Iris Xe sert surtout à gérer un écran externe et lire des vidéos, rien de plus, rien de moins. Le tout est épaulé par 8 Go de mémoire vive et d’un SSD de 512 Go (NVMe), ce qui assurera une excellente fluidité, y compris pour faire du multitâche sans accroc.

Enfin, pour vous aider à rester productif tout au long de la journée, vous allez pouvoir profiter pleinement des capacités de cet ultraportable. Avec sa batterie de 55 Wh, le laptop est capable de tenir entre 12 et 13 heures sur un usage bureautique assez classique. Une fois votre batterie vidée, vous pourrez compter sur la recharge à 65 W en Power Delivery pour redonner de l’énergie à votre ordinateur.

Découvrez notre test sur le Dell XPS 13 Plus 9320, pour en savoir plus.

Si vous voulez comparer le Dell XPS 13 Plus 9320, avec d’autres ordinateurs portables haut de gamme disponibles sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs PC portables de 2023.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.