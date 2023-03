Bose Solo 5 : cette barre de son à -46 % va sublimer le son de votre téléviseur

Si vous souhaitez rendre plus impactant et immersif vos films et séries, sans y mettre le prix fort, la Bose solo 5 est la bonne solution. Cette barre de son est puissante, mais surtout abordable en passant de 279,95 euros au lancement à seulement 149 euros aujourd'hui.

Pour accompagner votre téléviseur, une barre de son reste un allié de taille pour délivrer une meilleure expérience sonore lors de vos soirées ciné à la maison. Elles ont la capacité d’offrir un résultat plus satisfaisant que les haut-parleurs d’un téléviseur. La Bose Solo 5 sera un précieux renfort et ne demande pas d’investir dans un home cinéma coûteux puisqu’elle coûte 130 euros de moins grâce à cette offre.

Ce qu’il faut retenir de la Bose Solo 5

Une barre de son compacte

Des basses puissantes et profondes

Compatible Dolby Digital et Bluetooth

Initialement vendu à 279,95 euros sur le site du constructeur, la barre de son Bose Solo 5 est actuellement en promotion à 149 euros seulement chez Boulanger.

Une barre de son qui apporte une bonne puissance sonore

Pour sa petite taille, la Solo 5 de Bose propose un rendu sonore très plaisant. Ses deux haut-parleurs sont orientés de manière à offrir une expérience d’écoute plus ample, et en intégrant le décodage Dolby, elle offre de meilleures performances acoustiques. Un mode « Dialogue » se chargera de rendre chaque mot plus intelligible en émettant un son plus clair, et ce, sans avoir à ajuster le volume.

Les basses sont présentes, mais sans la profondeur qu’apporterait un caisson de basse. Cela reste pourtant bien mieux qu’une télé seule, notamment grâce au mode « Bass » qui permet d’obtenir plus de profondeur et d’amplifier le rendu sonore.

Se glisse facilement sous le TV

Le design de cette barre de son est aussi élégant que classique, un bel objet qui profite d’une bonne qualité de fabrication et du savoir-faire de la marque. Un de ses avantages est sa taille, elle ne mesure que 55 cm en largeur. Elle peut donc s’installer devant la grande majorité des téléviseurs, et elle n’empiétera pas non plus sur le bas de l’image avec ses 7 cm de hauteur.

Elle s’avère très discrète, que ce soit posé sur un meuble ou accrocher à un mur, d’autant qu’elle ne pèse que 1, kilos, ce qui la rend très légère et facile à déplacer. L’installation se fait en quelques minutes et en plus de soutenir votre téléviseur, le Bluetooth en fera une bonne enceinte connectée pour écouter vos musiques et vos podcasts préférés. Enfin, côté connectique, vous pourrez compter sur une entrée optique, mais pas de port HDMI.

Afin de découvrir d’autres références de barres de son, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures barres de son en fonction de son budget.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.