Inédit, la Samsung Galaxy Watch 5 chute sous les 200 € pour la première fois

La Galaxy Watch 5 fait partie des nouvelles montres connectées haut de gamme de Samsung, dont le prix est fortement en baisse aujourd’hui. Si la version 44 mm et Bluetooth était à 329 euros à sa sortie, elle revient aujourd'hui à seulement 195 euros grâce cette offre.

La Samsung Galaxy Watch 5 s’inspire du modèle précédent en y ajoutant quelques améliorations au passage. Elle est certes proposée au côté d‘un modèle Pro, son prix reste plus accessible pour celles et ceux qui souhaiteraient se laisser tenter par une montre connectée Android. Sa version en 44 mm est aujourd’hui près de 135 euros moins chère grâce à une réduction et un code promo.

La Galaxy Watch 5 en quelques mots

Une montre soignée, agréable à porter

Donnant accès à de nombreuses fonctionnalités et applications

Sur une interface proche des smartphones Samsung

Affichée à 329 euros pour sa version 44 mm, la Samsung Galaxy Watch 5 voit son prix passer à 215 euros, mais en appliquant le code RAKUTEN20, la montre se négocie à 195 euros seulement sur le site de Rakuten.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la Samsung Galaxy Watch 5. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Samsung Galaxy Watch 5 au meilleur prix ?

Une copie de l’ancien modèle, avec quelques changements

La Galaxy Watch 5 s’appuie sur le design de son prédécesseur, mais apporte un écran plus résistant aux rayures (60 % plus résistant d’après la marque) et la certification IP68, qui lui évite d’être retiré à chaque douche ou baignade (dans une piscine). Samsung propose donc une montre faite pour durée, qui reste tout même agréable à porter et peu imposante face à la Galaxy Watch 5 Pro.

Ses finitions sont certes moins premium que la version Pro qui opte pour du titane, son boîtier en aluminium reste réussi. L’écran quant à lui est de 1,4 pouce avec une résolution de 450 × 450. On conserve bien l’Oled, et la fonction Alway-on pour afficher des informations comme l’heure, est toujours de la partie. La luminosité est aussi bonne, ce qui permet de consulter la montre en plein soleil sans jamais plisser des yeux.

Un suivi complet assuré

La Galaxy Watch 5 est capable de mesurer le nombre de vos pas, votre fréquence cardiaque, mais également de vous orienter, d’afficher votre taux de masse grasse, de réaliser un électrocardiogramme, de mesurer votre tension ou bien encore de mesurer votre saturation en oxygène dans le sang. Le suivi du sommeil est toujours de la partie ainsi que la détection de ronflements. Côté sport, elle est capable de détecter plus de 90 activités sportives et dispose d’un GPS qui manque quelque peu de précision, lors notre test.

Autrement, on retrouve le système d’exploitation WearOS avec l’interface One UI Watch qui donne accès au catalogue du Play Store. L’interface est un vrai plaisir à manipuler, mais peut parfois rencontre des lags importants et des temps de chargement trop long.

Une autonomie revue, mais toujours à la peine

L’un des principaux défauts de son prédécesseur était l’autonomie, et pour corriger cela, Samsung apporte une batterie plus « grosse » : 410 mAh contre 361 mAh sur la Watch 4 en 44 mm. La firme sud-coréenne essaye tant bien que mal d’améliorer ce point sur ses wearables, notamment sur la prochaine génération. Durant notre test, nous avons testé la version 40 mm qui intègre une petite batterie de 284 mAh. En moins de 10 heures d’une utilisation intense, la montre n’avait plus beaucoup de minutes devant elle avant de s’éteindre complètement. Le modèle 44 mm sera donc plus endurant, et devrait tenir une bonne journée, mais pas plus. Pour une autonomie de plus de deux jours, il faut plutôt se diriger vers la version Pro.

Retrouvez plus de détails sur notre test de la Galaxy Watch 5 de Samsung.

Si vous voulez comparer la Samsung Galaxy Watch 5 avec d’autres références récentes que nous recommandons chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures montres connectées en 2023.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).