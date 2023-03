Le prix de la Microsoft Surface Pro 7+ avec son clavier est au plus bas sur Amazon

Alors que les tablettes font un retour en force auprès des travailleurs qui ne peuvent se déplacer sans avoir leur outil de travail dans les mains, les ordinateurs 2-en-1 ont également une place à faire valoir. Avec la gamme Surface de Microsoft, vous avez des appareils aussi puissants qu'un laptop et aussi pratiques qu'une tablette tactile. Et, en ce moment, la Microsoft Surface Pro 7+ avec son clavier est à son prix le plus bas sur Amazon, plus précisément à 949 euros au lieu de 1748,99 euros.

Microsoft Surface est une gamme d’ordinateurs 2-en-1 avec écran tactile et fonctionnant avec un clavier magnétique et un stylet. S’ils sont essentiellement tournés vers la bureautique, ils font également l’affaire pour se divertir, que ce soit pour jouer ou regarder des films et séries. C’est le cas du Microsoft Surface Pro 7+ qui est une station de travail performante, efficace et aisément transportable. Ce modèle équipé d’un Intel Core i5 est d’ailleurs en ce moment en vente flash à -45 % sur Amazon.

La Microsoft Surface Pro 7+ en quelques points

Un écran de 12,3 pouces à 120 Hz ;

Un processeur Intel Core i5 couplé à 16 Go de RAM ;

Un clavier magnétique.

Au lieu d’un prix de lancement à 1748,99 euros, mais récemment proposé à 999 euros, le pack Microsoft Surface Pro 7+ avec son clavier est maintenant disponible en promotion à 949 euros chez Amazon.

Un format hybride des plus pratiques

La Microsoft Surface Pro 7+ reprend exactement la même conception que le Surface Pro 7, rien ne change à l’extérieur. C’est en fait à l’intérieur que résident les plus grosses différences entre les deux modèles avec différents composants. La Surface Pro 7+ exhibe un design sobre qui convient très bien à un appareil bureautique et est fourni avec un clavier Cover avec une interface magnétique pour se brancher à l’ordinateur. Et même s’il n’est pas fourni dans cet ensemble, le Surface Pen est également compatible avec cette Surface Pro 7+.

L’écran est une dalle tactile PixelSense™ de 12,3 pouces au format 3:2 et avec une résolution de 2 736 x 1 824 pixels. La définition se rapproche donc de la QHD et le taux de rafraîchissement s’élève quant à lui à 120 Hz. Vous avez donc une densité de pixels de 267 ppp. Un pied multipositions est d’ailleurs intégré à l’arrière pour pouvoir faire tenir debout la Surface Pro 7+ si vous ne voulez pas l’utiliser à plat.

Des performances de qualité et tournées vers la bureautique

Il existe au moins deux configurations pour la Surface Pro 7+, celle de base comprenant un processeur Intel Core i3 de la 11e génération, et celle présentée ici étant équipée d’un Intel Core i5-1135G7. Ce dernier est doté de 4 cœurs et de 8 threads, peut être cadencé jusqu’à 4,2 GHz et est assisté ici par 16 Go de RAM LPDDR4X, sachant que la mémoire vive peut être étendue jusqu’à 32 Go. Enfin, le stockage est géré par un SSD de 256 Go.

Le tout est plus que suffisant pour les tâches basiques, comme naviguer sur Internet, faire du traitement de texte et utiliser quelques logiciels, notamment grâce aux 16 Go de RAM. Le processeur comprend également un GPU Intel Iris Xe qui vous permettra de lancer quelques travaux graphiques tels que le montage photo et vidéo. La panoplie de connectique comprend un port USB-A, un port USB-C, un port Thunderbolt, une prise jack 3.5 mm et un port Surface Connect. Enfin, Microsoft annonce une autonomie de 15 heures pour ce modèle.

C’est quoi les ventes flash du printemps sur Amazon ?

Contrairement au Prime Day, un événement organisé exclusivement pour celles et ceux qui sont abonnés au service Amazon Prime, les ventes flash du printemps sont destinées à tout le monde, hormis quelques exceptions. Vous n’aurez juste pas droit à la livraison rapide si vous n’avez pas d’abonnement en cours.

Les ventes flash du printemps sur Amazon se déroulent du lundi 27 mars 2023 à partir de 18h, jusqu’au mercredi 29 mars 2023 à 23h59.

