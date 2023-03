Galaxy S23 : déjà près de 300 € de réduction pour le nouveau fleuron de Samsung

Sorti en février 2023, le Galaxy S23 fait partie des meilleurs smartphones de Samsung grâce à un beau design, un excellent écran et de belles performances. Aujourd’hui, il est possible de se le procurer à 679 euros contre 959 euros à son lancement le mois dernier.

La gamme de smartphones Samsung Galaxy S23 a succédé aux très bons S22. Cette nouvelle série vient corriger les défauts de son prédécesseur en faisant une croix sur son Exynos pour s’entourer plutôt d’un allié plus puissant : le Snapdragon 8 Gen 2. Ce changement fait la différence, et cela s’est confirmé durant notre test. Le Galaxy S23 est un smartphone que l’on recommande chaudement, d’autant plus qu’aujourd’hui, il coûte 280 euros de moins qu’à sa sortie.

Ce qu’on apprécie du Galaxy S23

Un design et un écran au top

D’excellentes performances avec le Snapdragon 8 Gen 2

Une belle polyvalence photographique

Au lieu d’un départ à 959 euros, le Galaxy S23 (version 8+128 Go) s’affiche désormais à 914 euros sur Cdiscount, mais grâce au code GALAXYS23 et une offre de reprise de 100 euros, le smartphone premium de Samsung revient à seulement 679 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Samsung Galaxy S23. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Samsung Galaxy S23 au meilleur prix ?

Un design toujours aussi soigné, sans oublier un sublime écran

Comme son prédécesseur, le Samsung Galaxy S23 affiche des finitions exemplaires, avec des coins arrondis, un poids léger et un format compact. Le S23 est un plaisir à manipuler, et son écran flatte la rétine. Sa dalle de AMOLED de 6,1 pouces en définition FHD+ (2 340 x 1 080 pixels) est un régal à utiliser. Elle offre une excellente luminosité, des couleurs fidèles, et une bonne réactivité grâce à son taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz.

L’apparence au dos n’est plus la même que l’an passé. Le bloc rectangulaire qui s’enroulait sur la tranche disparaît pour laisser place à trois caméras séparées, dont l’intégration est sublime. La configuration photo est la suivante, un objectif grand-angle de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif x3 de 10 mégapixels. Les clichés sont moins saturés, et donc plus justes au niveau du rendu. Durant notre test, nous avons constaté sur la mise au point était plutôt capricieuse en x3 et le mode portrait bruité en basse lumière. Le Galaxy S23 se montre tout de même excellent lorsqu’il vise dans le mille, quel que soit le capteur utilisé.

Un petit smartphone qui offre de belles prestations

La marque sud-coréenne a rectifié le tir pour cette série S23 : l’Europe bénéficie bel et bien d’une puce Qualcomm. Sous le capot, le Galaxy S23 est propulsé par le Snapdragon 8 Gen 2 associé à 8 Go de RAM. Le constat est sans appel, cette puce offre de meilleures performances graphiques et d’efficience énergétique. Le smartphone de Samsung a donc clairement les épaules pour encaisser des usages gourmands en ressource, comme des jeux 3D par exemple, mais attention, il a tendance à monter en température au bout d’une vingtaine de minutes.

Après avoir attribué la note de 5/10 au S22 sur la partie autonomie, le Galaxy S23 est un meilleur élève et obtient la note de 7/10. Grâce à sa nouvelle puce Qualcomm, le téléphone peut aisément tenir une journée. Bien sûr, cela dépendra de votre utilisation, mais pour un téléphone aussi compact, c’est un bon score. En revanche, pour la recharge, il faudra de nouveau se contenter d’un bloc de 25 W — non fournis dans la boîte.

Pour en découvrir plus, retrouvez notre test complet sur le Samsung Galaxy S23.

Samsung propose des smartphones correspondant à tous les budgets, donc si la nouvelle référence premium de la marque sud-coréenne ne vous convient pas, vous trouverez sûrement votre bonheur dans notre guide dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.