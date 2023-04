TV 4K : le LG C2 de 65 pouces, icône des dalles OLED, coûte 1 000 € de moins

Pour regarder les matchs de foot et de rugby, le dernier blockbuster ou des manifestations en direct, rien ne vaut les contrastes infinis de l'affichage OLED. Contrairement à la LED ou à la QLED, elle n'a pas besoin de rétroéclairage pour fonctionner, mais de pixels auto-émissifs qui génèrent leur propre lumière et s'éteignent carrément pour créer des noirs parfaits. En ce moment, le modèle 65 pouces de la meilleure gamme des dalles OLED, aka LG C2, est en promotion puisqu'il voit son prix passer à 1 599 euros au lieu de 2 690 euros au lancement.

Depuis plusieurs années, LG s’est taillé la part du lion sur le marché des TV OLED. C’est la marque incontournable si vous recherchez spécifiquement ce type de dalle et il y en a pour tous les budgets et toutes les diagonales. Pour celles et ceux qui en ont les moyens, la gamme des C2 est celle qui fait le plus parler d’elle, grâce à ses performances, ses fonctionnalités et son design. Et, il se trouve que le modèle de 65 pouces profite d’une ristourne de 40 % aujourd’hui.

Le LG OLED65C2 en quelques points

Une dalle de 65 pouces en résolution 4K

Ports HDMI 2.1 et AMD FreeSync pour le gaming

Compatible avec les assistants vocaux Alexa et Google

Lancé à 2 690 euros et maintenant affiché à un prix barré de 2 299 euros, le LG OLED65C2 est maintenant disponible en promotion à 1 599 euros chez Rue du Commerce.

Un écran sublime pour une immersion parfaite

Ni trop grand ni trop petit, ce TV de 65 pouces (165 cm de diamètre) trouvera sûrement une place dans votre salon pour vous faire profiter d’une qualité d’affichage sublime. Avec son processeur Alpha 9 Gen 5 AI 4K, toutes les images, peu importe leur source, seront diffusées en résolution 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels). Et, avec l’affichage OLED, vous aurez le droit à de très hauts niveaux de contraste ainsi qu’à des noirs ultra-profonds. Vous aurez donc une image parfaite pour tous les types de contenu.

L’affichage OLED a pourtant ses défauts. Tout d’abord, le phénomène de burn-in qui reste rare, mais qui touche plus souvent les TV OLED, puis la plage de luminosité qui est plus restreinte, moins dynamique. C’est sur ce point que le modèle C24LA marque une différence avec les autres C2, grâce à un mode Brightness Booster, cette TV profite d’un gain de luminosité de 20 % comparé aux dalles OLED conventionnelles. En plus de rendre votre image mieux éclairée, ce mode booste davantage le taux de contraste.

Smart TV, gaming et audio rehaussé au programme

À l’instar des TV récents, le LG OLED65C2 est doté des fonctionnalités relatives à une Smart TV. Grâce à webOS, la navigation est fluide, agréable et votre interface est même personnalisable. Vous pouvez accéder sans trop de problèmes aux principaux services de streaming tels que Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ ou Molotov, certains d’entre eux ont même leur propre bouton dédié sur la télécommande. Et, grâce aux micros intégrés, vous pouvez commander ce TV à la voix, il est d’ailleurs compatible avec les assistants vocaux Alexa et Google.

Le 65C2 est également doté de quatre entrées HDMI 2.1, donc en théorie, le gaming en 4K 120 FPS est accessible, ce qui serait parfait pour les consoles de la dernière génération. Aucun problème pour la 4K mais le taux de rafraîchissement est bloqué à 100 Hz, ce n’est pas le mieux pour les jeux bien nerveux, mais ça reste jouable. Ce TV est également compatible avec la technologie VRR pour synchroniser votre écran avec les performances de la carte graphique de votre console, et ainsi éviter les latences, flous et déchirures.

Dernière particularité de ce modèle 65C2 : un audio rehaussé grâce à la technologie WiSA, ce qui est idéal si vous possédez des enceintes ou une barre de son. Cette fonctionnalité permet, en effet, de réduire les latences de transfert de flux audio sans fil, mais également d’améliorer la qualité du son avec un encodage en 24 bits 48/96 kHz.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le LG OLED65C2.

