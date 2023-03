La microSD SanDisk Extreme 1 To est vendue au rabais en ce printemps sur Amazon

Que ce soit pour stocker un grand nombre de photos, de vidéos en 4K ou pour booster votre smartphone ou votre Nintendo Switch, les cartes microSD sont une solution de stockage pratique et adaptée à toutes les situations. Mais, pendant l'achat, il faut être attentif à la certification et aux classes de vitesse selon l'usage que vous en ferez. En ce moment, les microSD SanDisk Extreme de 512 Go et 1 To sont en promotion sur Amazon durant son opération spéciale du printemps.

Sur le marché des solutions de stockage et plus particulièrement sur le segment des cartes SD et microSD, SanDisk est une référence incontournable. D’une part, le constructeur américain propose des produits adaptés à toutes les utilisations, d’autre part, il y en a pour tous les budgets. Cette fois, c’est la carte SanDisk Extreme, conçue aussi bien pour les photographes que les vidéastes, qui profite d’une ristourne intéressante sur ses version de 512 Go et 1 To.

La carte microSD SanDisk Extreme en bref

Un débit de déchargement allant jusqu’à 190 Mo/s

Classée U3 et V30, idéale pour les images en 4K

Certification A2 pour lancer plus efficacement les jeux et applications

Au lieu d’un prix barré de 183 euros, la carte microSD SanDisk Extreme de 1 To est maintenant disponible en promotion à 129,99 euros chez Amazon. De même pour la version 512 Go qui est en promotion à 65,99 euros chez le même marchand.

La microSD certifiée A2 pour le grand public

La microSD SanDisk Extreme est l’un des premiers modèles grand public certifié A2, cela signifie qu’elle est trois à quatre fois plus performante qu’une carte certifiée A1. Ici, on a un nombre d’opérations séquentielles de 4000 IOPS en lecture et de 2000 IOPS en écriture, c’est bien assez pour lancer des applications et des jeux. Vous bénéficiez également de débits minimum de 10 à 30 Mo/s en lecture et en écriture.

Cette carte microSD fait preuve de performances honorables avec une vitesse de lecture allant jusqu’à 190 Mo/s pour des temps de téléchargement amoindris, et une vitesse d’écriture pouvant atteindre les 130 Mo/s pour prendre des photos et des vidéos plus rapidement. Il faudra en revanche s’assurer que votre appareil, s’il s’agit d’un smartphone ou d’une tablette, soit capable d’accueillir une extension de 1 To.

Un rapport qualité-prix des plus accessibles

Si les versions de 512 Go et de 1 To vous paraissent chers, vous pouvez toujours vous rabattre sur des capacités inférieures, mais sachez que les prix ne sont pas démesurés, au contraire. Avec ses classes de vitesse U3 et V30, la SanDisk Extreme est tout à fait adaptée pour les flux d’images en 4K et 60 FPS. Les vidéastes amateurs pourront donc stocker du contenu de haute qualité, un utilisateur lambda pourra également lancer ses jeux sur la Nintendo Switch ou sur son smartphone.

Mais cette carte microSD est surtout taillée pour les baroudeurs et les vidéastes de l’extrême qui ont envie de prendre des images saisissantes avec leur caméra GoPro ou leur drone. Sa résistance face aux chocs, à l’humidité, aux rayons X et aux températures allant de -25 à 85 degrés Celsius fait qu’elle pourra vous suivre partout et même lors de tournages extrêmes.

C’est quoi les ventes flash du printemps sur Amazon ?

Contrairement au Prime Day, un événement organisé exclusivement pour celles et ceux qui sont abonnés au service Amazon Prime, les ventes flash du printemps sont destinées à tout le monde, hormis quelques exceptions. Vous n’aurez juste pas droit à la livraison rapide si vous n’avez pas d’abonnement en cours.

Les ventes flash du printemps sur Amazon se déroulent du lundi 27 mars 2023 à partir de 18h, jusqu’au mercredi 29 mars 2023 à 23h59.

