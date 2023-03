Le Google Pixel 7 est à son meilleur prix sur Amazon pendant les ventes flash du printemps

Vous lorgniez vers le Pixel 7 de Google depuis sa sortie, mais vous attendiez une bonne baisse de prix pour passer à la caisse ? C'est le moment ! Amazon propose le smartphone à 521 euros au lieu de 649 euros à sa sortie, soit le meilleur prix jamais constaté sur la plateforme.

Frandroid l’avait prédit, le Google Pixel 7 est un grand cru. Avec une expérience améliorée, la photographie optimisée et un bel écran, le dernier smartphone canonique de la firme a su déjà trouver ses adeptes. C’est le moment d’investir puisque celui-ci est disponible sur Amazon pendant les ventes flash du printemps avec près de 130 euros de réduction sur son prix de lancement.

Les points fort du Google Pixel 7

L’expérience Android à son meilleur niveau

un appareil photo boosté à l’IA de Google

un très bon rapport qualité/prix

Amazon baisse le prix du Google Pixel 7 durant les ventes Flash du printemps. Ce dernier passe de 649 euros à 521 euros.

Un smartphone haut de gamme avec un excellent rapport qualité-prix

Le Pixel 7 cristallise le meilleur de ce qu’a produit Google notamment depuis la dernière génération qui avait déjà mis la barre bien haute, le tout dans un format raisonnable très agréable à la prise en main. D’abord, côté expérience software, il embarque une rom Android 13 pure qui assure un rendu fluide et surtout des mises à jour régulières et dans le temps, car c’est son gros atout : il bénéficie de trois ans de mises à jour d’Android (au moins jusqu’à Android 16) et 5 ans de mises à jour de sécurité.

Concernant l’écran, le Pixel 7 intègre une dalle OLED de 6,3 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels (416 ppp) et rafraichi en 90 Hz. Si l’on regrette dans un premier temps l’absence du 120 Hz, on note tout de même que la différence entre le 90 Hz et le mode 120 Hz n’est pas vraiment significative.

Pas le plus puissant des smartphones, mais il a quand même de la ressource, surtout en photo

Son double module photo de 50+12 mégapixels offre des prises de vues très réussies, d’autant qu’il est épaulé par la présence de la puce Google Tensor G2 qui optimise le rendu de chaque prise de vue. Résultat : les couleurs des clichés sont vibrantes et la netteté amplement assurée. Les photos sont capturées de manière si rapide que le Pixel 7 sait retranscrire une scène dans ses moindres détails. Ajoutons à cela les algorithmes de Google qui remplissent toujours aussi bien leur mission, le capteur frontal hyper efficace, l’ultra-grand-angle qui élargit une scène sans perdre en qualité. Ou encore le fameux Super Res Zoom, un zoom numérique x8 plutôt convaincant.

La puce made in Google permet également d’améliorer la navigation et de maximiser l’autonomie de la batterie de 4 355 mAh. Seul vrai désavantage : sa charge (très) lente. Une recharge complète prendra ainsi près d’une heure et demie.

Pour en savoir plus sur le Google Pixel 7 vous pouvez consulter le test de la rédaction.

C’est quoi les ventes flash du printemps sur Amazon ?

Contrairement au Prime Day, un événement organisé exclusivement pour celles et ceux qui sont abonnés au service Amazon Prime, les ventes flash du printemps sont destinées à tout le monde, hormis quelques exceptions. Vous n’aurez juste pas droit à la livraison rapide si vous n’avez pas d’abonnement en cours.

Les ventes flash du printemps sur Amazon se déroulent du lundi 27 mars 2023 à partir de 18h, jusqu’au mercredi 29 mars 2023 à 23h59.

