Xiaomi 12X : ce puissant flagship killer est de retour à moitié prix

Version « Lite » de la gamme Xiaomi 12, le Xiaomi 12X propose une fiche technique complète, avec des caractéristiques empruntées aux appareils premium, tout en maintenant un prix avantageux. Aujourd'hui, on peut même le trouver encore moins cher : 399 euros au lieu de 799 euros, pour la version 256 Go.

Xiaomi met un point d’honneur à proposer des smartphones accessibles. Cependant, cette politique de prix plus bas que certains concurrents n’empêchent pas la marque de concevoir des appareils aux fiches techniques pointues. Par exemple, le Xiaomi 12X, une version « Lite » de la famille des Xiaomi 12, propose plusieurs caractéristiques que l’on voit habituellement sur des smartphones premium bien plus chers. Actuellement, le Xiaomi 12X est encore plus intéressant puisque pendant le Fan Festival de la marque, puisque le prix de ce smartphone a baissé de 400 euros.

Les points essentiels du Xiaomi 12X

Un écran AMOLED FHD+ de 6,28 pouces à 120 Hz

Une performante puce Snapdragon 870

Une bonne autonomie

Le Xiaomi 12X (8+256 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 399 euros sur Amazon alors qu’il est actuellement vendu au prix fort de 799 euros sur le site officiel de la marque.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Xiaomi 12X. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Xiaomi 12X au meilleur prix ?

Un écran de qualité qui a tout d’un écran premium

Le Xiaomi 12X a beau être une version « allégée » du Xiaomi 12, son format est identique à celui de ce dernier modèle, et comporte d’ailleurs plusieurs caractéristiques que l’on voit très souvent sur des modèles plus onéreux. Par exemple, il intègre un écran AMOLED de 6,28 pouces en Full HD+, qui a en plus l’avantage de profiter d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, soit l’assurance d’une excellente fluidité. Pour couronner le tout, cette dalle est aussi compatible Dolby Vision et HDR10+, ce qui permet d’améliorer grandement la qualité des images.

Des performances honorables et un bon module photo

Côté performances, le Xiaomi 12X est équipé d’une puce Snapdragon 870 de Qualcomm. Si cette dernière est moins puissante que le Snapdragon 8 Gen 1 intégré par le Xiaomi 12 classique, le processeur sera capable de lancer vos applications avec rapidité, et offrira une navigation fluide à tout moment. Il sera même possible de faire tourner quelques jeux 3D. Notez également que cette puce est compatible 5G. Concernant son autonomie, on aura droit à une batterie de 4 500 mAh, qui devrait faire tenir le smartphone durant une journée sur une seule charge, même si tout dépendra évidemment de la nature de vos usages. Par ailleurs, avec la charge rapide jusqu’à 67 W proposée avec le smartphone, la batterie passera de 0 à 100 % en 40 minutes. La charge sans fil (50 W) et la charge inversée (10 W) sont aussi disponibles.

Le Xiaomi 12X ne démérite pas non plus côté photo, puisqu’il dispose du même module que le Xiaomi 12. Il embarque ainsi un objectif principal de 50 mégapixels, un capteur ultra grand-angle de 13 mégapixels et un capteur macro de 5 mégapixels. Cet ensemble permettra de capturer des photos de bonne qualité, notamment grâce à la technologie CyberFocus, qui reconnaît plus facilement le contour des sujets et améliore le focus.

Afin de découvrir les autres références du constructeur chinois que l’on recommande chaudement sur Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Xiaomi en 2023.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.