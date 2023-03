À peine sortie, la Xiaomi Redmi Watch 3 est déjà en promotion sur Amazon

Lancée ce mois-ci, la Xiaomi Redmi Watch 3 est une montre connectée élégante qui se veut très complète, mais avant tout accessible. À l'occasion des ventes flash d'Amazon, on peut déjà la trouver encore moins chère, puisqu'elle est disponible à 129 euros au lieu de 149 euros sur la plateforme américaine.

Avec son design inspiré des Apple Watch et son suivi des activités sportives efficace, la toute récente Xiaomi Redmi Watch 3 marque d’ores et déjà des points. Lancée ce mois-ci à un tarif très accessible, elle est même encore moins chère en ce moment grâce aux ventes flash d’Amazon. En effet, une promotion de 20 euros vient adoucir le prix de base de cette montre connectée prometteuse.

Les points forts de la Xiaomi Redmi Watch 3

Un écran AMOLED de 1,75 pouce

Plus de 120 modes d’entraînement

De nombreuses fonctionnalités orientées santé

Initialement proposée à 149 euros, la Xiaomi Redmi Watch 3 est désormais affichée à 129 euros sur Amazon.

Un design élégant qui copie celui de l’Apple Watch

Avec son boîtier de 42 x 36 mm aux coins arrondis, et moins rectangulaires, la Xiaomi Redmi Watch 3 adopte un design différent de celui des anciennes Redmi Watch. Comme nous l’avons remarqué lors de notre prise en main de cette montre connectée, ce modèle présente des finitions particulièrement soignées. Visuellement, la Redmi Watch 3 a même des faux airs d’Apple Watch, jusqu’au bracelet en plastique TPU au rendu mat, qui copie ceux de la firme de Cupertino.

Pour ce qui est de son écran, la Redmi Watch 3 embarque une dalle AMOLED de 1,75 pouce encadrée de fines bordures et rafraîchie à 60 Hz, un taux qui apporte une fluidité satisfaisante. Les retards tactiles seront de leur côté limités.

Un suivi sportif complet et de nombreuses fonctionnalités santé

La Xiaomi Redmi Watch 3 pourra tout à fait se comporter comme un véritable coach sportif à votre poignet puisqu’elle prend en charge pas moins de 120 modes d’entraînement, parmi lesquels on compte la course à pied en extérieur, la randonnée, le cyclisme, la corde à sauter, le yoga ou encore la natation. Pour ce dernier sport, sachez que la montre bénéficie d’une étanchéité 5 ATM, qui lui permet d’être immergée à faible profondeur, mais gare aux plongeons qui pourront cette fois-ci abîmer la montre. Par ailleurs, les amateurs de course à pied ou de randonnée pourront profiter de la présence d’une puce de géolocalisation GNSS compatible GPS, Galileo, Beidou, Glonass et QZSS.

Côté capteurs liés à la santé, la Xiaomi Redmi Watch 3 se montre très complète puisqu’elle est capable de mesurer précisément la fréquence cardiaque, intègre une mesure de la saturation en oxygène dans le sang, propose un suivi des cycles menstruels ou encore un suivi du sommeil et du niveau de stress. Enfin, côté autonomie, la Redmi Watch 3 pourra, selon la marque, être utilisée durant 12 jours en usage classique, 7 jours en usage intense et durant 18 heures avec le suivi GPS activé.

