Le MacBook Pro 14 (M1 Pro) vous fait profiter de ses performances extrêmes pour 700 € de moins

Les Mac d'Apple représentent souvent un investissement financier conséquent et les promotions sur ces produits sont rares. Il faut dire qu'il s'agit de produits high-tech haut de gamme qui cochent toutes les bonnes cases, que ce soit pour le design, les fonctionnalités, la puissance et l'autonomie. Si vous avez tenu jusqu'ici sans vendre un de vos reins, votre patience peut être récompensée aujourd'hui puisque Rue du Commerce brade son MacBook Pro 14 avec une puce M1 Pro pour le vendre à 2099,99 euros au lieu de 2799,99 euros.

Une nouvelle génération de MacBook Pro est sortie en début d’année 2023. Ces ordinateurs sont propulsés par les surpuissantes puces M2 Pro et M2 Max et disponibles à partir de 2399 euros. À moins d’avoir de bons placements financiers, vous risquez de ne jamais vous en remettre financièrement parlant, il vaudrait donc mieux se tourner vers la génération précédente qui reste excellente encore aujourd’hui. Vous avez par exemple ce MacBook Pro 14 sous puce M1 Pro qui profite en ce moment d’une ristourne de 700 euros chez Rue du Commerce.

L’Apple MacBook Pro 14 (2021) en quelques points

Les performances de la puce M1 Pro.

Un très bel écran et une finition exemplaire.

Un châssis avec plus de connectiques.

Au lieu de 2799,99 euros habituellement, le MacBook Pro 14 (2021) est maintenant disponible en promotion à 2099,99 euros chez Rue du Commerce.

Un laptop au design épuré et plus pratique

Fidèle à ses habitudes, Apple fait le choix d’un design sobre et minimaliste pour son MacBook Pro 14, mais qui reste tout de même séduisant. La première différence avec le modèle de base sont des mensurations plus importantes, mais qui ne l’empêchent pas d’être transportable partout où vous allez puisqu’il ne pèse que 1,6 kg. C’est un petit mal pour un grand bien, car ce châssis propose désormais une connectique plus complète avec trois ports Thunderbolt 4, un connecteur MagSafe, un port jack 3,5 mm, un port HDMI 2.0 et un lecteur de carte SD.

Pour l’écran, Apple utilise toujours son emblématique Liquid Retina XDR, une technologie qui a la particularité d’avoir une densité de pixels tellement haute que vous ne percevrez aucun crénelage à l’image. Cette dalle LCD de 14,2 pouces affiche une définition de 3024 x 1964 pixels et est compatible avec le format HDR qui étend la plage de luminosité pour un rendu plus dynamique. La luminosité est bonne, la colorimétrie aussi et le taux de contraste est extrêmement élevé, de la même manière qu’un écran OLED. Enfin, grâce à la technologie Pro Motion, vous avez un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz.

Une configuration du tonnerre !

La puce M1 Pro compte parmi ce qui se fait de mieux chez Apple. Elle se compose d’un CPU à 10 cœurs qui serait 70 % plus rapide et 70 % moins énergivore que la puce M1 d’après le constructeur. On y trouve également un GPU à 16 cœurs, lui aussi beaucoup plus performant et moins énergivore. En clair, on a ici une bête de performances capable d’exécuter n’importe quel logiciel avec une facilité insolente et d’enchaîner les tâches sans suer pour ensuite être capable d’en redemander. Notez enfin que cette configuration dispose d’un SSD de 1 To.

On a donc là un ordinateur portable parfait pour les professionnels et les créateurs graphiques, mais toujours pas orienté pour le gaming à l’instar des autres Mac (mais le cloud gaming est là pour ça). Il saura en tout cas tenir une journée de travail de huit heures en utilisation moyenne, quelques heures en moins en utilisation intensive. Vous pouvez sûrement gagner une ou deux heures en désactivant le HDR et en baissant le taux de rafraîchissement de l’écran. Du côté de la recharge, vous pouvez refaire le plein de la batterie de 69,9 Wh en 45 minutes avec recharge rapide, 2 heures 30 sans.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur l’Apple MacBook Pro 14 (avec une puce M1 Max).

Les meilleures pommes du marché

Afin de comparer l’Apple MacBook Pro 14 (2021) avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs MacBook et Mac du moment.

