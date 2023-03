Ring Alarm : ce kit de sécurité connectée est à -22 % grâce aux ventes flash du printemps

Les systèmes de sécurité pour protéger son domicile sont parfois des solutions coûteuses et qui ne fonctionnent qu'avec un abonnement. Mais vous pouvez aussi vous procurer un kit à installer vous-même pilotable depuis votre smartphone, cette alternative revient moins cher de manière générale. Le kit Ring Alarm 2e génération en est une preuve parmi d'autres et grâce aux ventes flash du printemps d'Amazon, son prix passe de 231,96 euros à 179,99 euros.

L’installation d’un système de sécurité connectée est la meilleure manière qui soit pour s’absenter de chez soi l’esprit serein et de prévenir les cambriolages qui ont lieu en moyenne toutes les 90 secondes en France. Si vous avez déjà été victime de cambriolage, vous avez alors plus de (mal)chance d’en être à nouveau victime que les personnes qui n’en ont jamais fait les frais. Parmi les solutions pour y faire face, nous avons ce kit Ring Alarm (2e gen) qui profite d’une réduction de plus de 50 euros sur Amazon.

Le kit Ring Alarm (2e gen) en bref

Un kit fiable, efficace et abordable

Facile à installer

Compatible avec Alexa

Au lieu d’un prix barré de 231,96 euros, le kit Ring Alarm (2e génération) est maintenant disponible en promotion à 179,99 euros chez Amazon.

Un kit de 5 pièces facile à installer

Dans ce kit, vous trouverez six éléments pour mettre en place votre écosystème de sécurité connectée : une base, un pavé numérique, un détecteur de mouvements, un capteur de contact, un amplificateur de portée et une caméra intérieure. Vous pouvez également compléter l’ensemble avec d’autres accessoires comme une serrure connectée ou une sirène extérieure par exemple. À vous de déterminer où doivent être installés ces éléments, sachant que la base et la caméra intérieure doivent être branchées à une prise électrique.

Dans le cas où vous n’avez jamais eu affaire à un kit de sécurité connectée, vous trouverez toutes les explications relatives à l’installation sur l’application de Ring. Vous verrez que c’est simple comme bonjour, sachant que tous les éléments du kit sont déjà pré-appairés à la base et qu’il faudra juste leur installer des piles et définir un code PIN. Vous pourrez ensuite paramétrer le kit avec votre smartphone.

Une solution de sécurité complète

La base est le cœur de votre écosystème connecté et il dispose d’un port Ethernet pour se connecter à votre Wi-Fi. À l’instar des pavés numériques, il dispose d’un haut-parleur qui fait office de sirène capable d’atteindre les 104 dB. En réalité, ce n’est pas si assourdissant que cela mais ça aura au moins le mérite de surprendre les intrus. Mais si vous avez une sirène extérieure, celle-ci sera assez puissante pour rameuter tout le voisinage. Pour en revenir à la base, celle-ci vous enverra des notifications lorsque le système est armé ou si un intrus a pénétré chez vous. Vous pouvez également l’armer et la désarmer via votre assistant vocal Alexa.

Quant à l’Indoor Cam, également compatible avec Alexa, elle vous permettra de surveiller votre foyer en temps réel. La caméra vous enverra également des notifications en cas de mouvement suspect. Vous pourrez aussi communiquer avec votre animal de compagnie à travers elle pour le rassurer, ou bien, pourquoi pas, avec votre potentiel cambrioleur.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la Ring Alarm 2e génération.

C’est quoi les ventes flash du printemps sur Amazon ?

Contrairement au Prime Day, un événement organisé exclusivement pour celles et ceux qui sont abonnés au service Amazon Prime, les ventes flash du printemps sont destinées à tout le monde, hormis quelques exceptions. Vous n’aurez juste pas droit à la livraison rapide si vous n’avez pas d’abonnement en cours.

Les ventes flash du printemps sur Amazon se déroulent du lundi 27 mars 2023 à partir de 18h, jusqu’au mercredi 29 mars 2023 à 23h59.

Les meilleures offres des ventes flash du printemps d’Amazon

Pour ne manquer aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Ventes flash du printemps sur Amazon

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.