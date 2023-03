Honor MagicBook 14 (2022) : l’ultraportable performant sous Ryzen 5 est à moins de 500 euros

Les ordinateurs portables sont des outils de travail indispensables dans quasiment toutes les professions, si on les utilise tous les jours, ils se doivent donc d'être un minimum performant. Le problème est que la performance se paye parfois au prix fort, il faut donc trouver un modèle qui fasse les bons compromis. Si vous êtes étudiant ou un travailleur qui n'a pas un gros salaire, cet Honor MagicBook 14 saura vous convenir par ce dont il est capable et son tarif qui passe de 749,90 euros à 489,90 euros en boutique officielle.

Vous n’avez pas forcément besoin d’un MacBook ou d’un Galaxy Book pour bien travailler, un ultraportable vous permettant de consulter vos mails, faire du traitement de texte et d’exécuter les logiciels les plus courants peut être suffisant. Si vous n’êtes pas très argenté et que vous avez besoin d’un nouveau laptop, vous pouvez vous tourner vers cette dernière version de l’Honor MagicBook 14 (AMD) qui profite d’une ristourne de 260 € grâce à une réduction et à un code promotionnel.

Le Honor MagicBook 14 AMD (2022) en bref

Un design sobre avec une petite touche stylée

Les performances sous Ryzen 5

Une autonomie excellente

Au lieu de 749,90 euros habituellement, le Honor MagicBook 14 AMD (2022) est maintenant disponible en promotion à 489,90 euros en boutique officielle grâce au code promo A14AMD60.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Honor MagicBook 14 AMD (2022). Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Honor MagicBook 14 AMD (2022) au meilleur prix ?

Un ultraportable tout en sobriété

Le Honor MagicBook 14 se veut être un laptop dédié à la bureautique, vous lui trouverez donc un design sobre, minimaliste, qui fera qu’il ne se démarque pas de celui de vos collègues. Il n’a pas non plus envie de se faire tout petit si on en croit cette petite touche fantaisiste qui prend la forme d’une matière réfléchissante sur les contours du capot et le logo et qui donne l’impression que le laptop est cerclé de LED. C’est sympa, il faut l’admettre, mais peut-être trop voyant lors d’une réunion. Si votre boss y trouve à redire, dites-lui que son laptop coûtant un mois de votre salaire est encore plus indécent.

L’écran de 13,3 pouces est une dalle IPS LCD en définition Full HD (1920 x 1080 pixels), la luminosité et le rapport de contraste sont corrects. L’utilisation en plein soleil peut impacter la visibilité, mais vous ne percevrez aucune gêne si vous l’utilisez principalement dans un bureau. Au niveau du châssis, on a un ensemble plus lourd que la plupart des ultraportables avec un poids de 1,38 kg, mais rien de problématique. La charnière est pliable à 180°, pratique pour les réunions, mais la connectique est en revanche limitée.

Des performances correctes grâce à AMD

Ce Honor MagicBook 14 fonctionne avec un processeur Ryzen 5 5500U à 6 cœurs et 12 threads, avec une fréquence de base de 2,1 GHz pouvant être boostée jusqu’à 4 GHz. Il est assisté par 8 Go de RAM LPDDR4 et le stockage est géré par un SSD NVMe de 256 Go fonctionnant avec l’interface PCIe 3.0. Ce MagicBook offre des performances sensiblement similaires à celui du dernier modèle, c’est-à-dire qu’il fait le travail. Le GPU intégré Vega 7 pourra quant à lui lancer des jeux qui ne soient pas gourmands en ressource.

Nous avons mesuré lors de notre test une gestion thermique très correcte ainsi qu’une ventilation qui ne se fait pas beaucoup entendre. Au niveau de l’autonomie, ce laptop est équipé d’une batterie de 56 Wh qui se recharge via un port USB-C en utilisant la norme PowerDelivery. Nous avons pu observer une endurance de 13 heures, ce qui est tout à fait honorable, c’est ce qu’on est en droit d’attendre d’un ultraportable bureautique qui doit savoir tenir au moins une journée de travail.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Honor MagicBook 14 AMD (2022).

Où trouver un laptop pas cher ?

Afin de comparer le Honor MagicBook 14 AMD (2022) avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs ordinateurs à moins de 500 euros du moment.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).